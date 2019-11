La Guàrdia Urbana de Reus aixeca més de 2.700 actes contra l'incivisme fins el novembre

La majoria són per consum d'alcohol i pixar al carrer

Actualitzada 05/11/2019 a les 11:03

La Guàrdia Urbana de Reus ja ha aixecat 2.773 actes contra actituds incíviques, entre gener i octubre, especialment vinculades a l’oci nocturn a la ciutat.Des del Govern de Reus municipal es destaca que el nombre de denuncies no és per un augment de les actituts incíviques, sinó, indiquen per l'increment dels controls, «per donar resposta a les demandes de la ciutadania per acabar amb les conductes incíviques que generen més molèsties veïnals».Consumir alcohol (1.119) i miccionar a la via pública (777) continuen sent els actes incívics més denunciats per la Guàrdia Urbana, seguits per embrutar la via pública (105) i molèsties per sorolls (74).En el mateix període de l'any passat el número d'actes aixecades va ser de 2.023.