La Ganxet Pintxo de Reus celebra el 8è aniversari amb una ruta amb 37 establiments

La tapa costarà 3,5 euros que inclou, també, el quinto o canya d’Estrella Damm

Actualitzada 05/11/2019 a les 16:57

La Ganxet Pintxo celebrarà, aquesta tardor, la seva dissetena edició, vuit anys després de l’arrencada, l’any 2011, d’aquest operatiu que s’ha convertit en tot un referent a nivell gastronòmic i social a la ciutat de Reus.La Ganxet Pintxo s’ha presentat aquest matí en una roda de premsa celebrada al Batticuore, un dels establiments participants, amb la intervenció de: Jordi Just, president de la Cambra de Comerç de Reus; Jaume Batista, coordinador de la Ganxet Pintxo; Núria Vilanova, representant del Banc de Sang; Montse Gelonch, representant de la DOP de l’Oli Siurana; i Montse Caellles, regidora de Promoció de Ciutat.En aquesta edició de tardor hi participaran 37 establiments. 36 ho faran presentant la seva tapa i, l’altra, en la modalitat del menú de tapes. És el Més que tapes que oferirà la seva Tradició masteritzada al preu de 30 euros.Com és habitual, la Cambra i Estrella DAMM patrocinen, al 100%, la inscripció dels establiments. Cal recordar que les tapes seleccionades es van presentar a la selecció prèvia realitzada al Mercat Central, el passat 7 d‘octubre, en una sessió conduïda pels restauradors Jaume Solé, chef executiu de Port Aventura, i Josep Moreno, chef del restaurant Deliranto de Salou.Formalment la ruta no presenta variacions substancials. La tapa costarà 3,5 euros que inclou, també, el quinto o canya d’Estrella Damm.Els clients de la ruta tindran la possibilitat de votar les millors tapes amb la mecànica tradicional. Es lliuraran els 3 premis populars que atorgaran els clients per votació popular; els 3 professionals que atorga el jurat d’experts; el premi Damm a la tapa que millor marida amb la seva cervesa; el Ganxet Llengua que atorga el Centre de Normalització Lingüística a l’establiment més sensible en l’ús de la llengua catalana; i també el premi que atorga, en cada edició de tardor, la DOP Siurana per reconèixer la millor tapa elaborada amb el seu oli. A tots ells s’hi afegeix, en aquesta ocasió, el premi de la DOP Avellana de Reus a la millor tapa on sigui present la fruita seca de referència del territori. Una iniciativa vinculada al Temps d’Avellana, les jornades de promoció on la Cambra hi ha jugat, per segon any consecutiu, un paper destacat.Cal recordar que els guanyadors de la ruta tindran l’oportunitat de participar al certamen La millor tapa de l'any que organitza Estrella Damm amb les millors creacions de les rutes que coordina arreu de Catalunya.La tradicional col·laboració de tardor amb la DOP Siurana s’explicita, enguany, amb l’organització d’un tast d’oli nou que es realitzarà a la Llotja el dilluns 11 de novembre i que permetrà, als assistents, guanyar tapes gratuïtes per participar de la ruta.La difusió de la ruta en format paper es farà a través de la tradicional ganxeta, la guia que recull totes les tapes que s’ofereixen. Aquesta difusió es complementarà amb els diversos canals de promoció a facebook, instagram i twitter. I com sempre posem a disposició l’aplicació per a mòbils, l’APP de Gastreonosfera, des d’on es podrà descarregar la guia en tota mena de suports digitals. A més la ruta disposa, com sempre, de la seva pròpia pàgina web visitable a ganxetpintxo.cat .