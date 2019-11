El contracte de la brossa de Reus vol arribar als objectius europeus de reciclatge

El municipi, que està per sota del 30% en la recollida selectiva, ha d’aconseguir un 50% l’any vinent

Recorreguts més curts

L’Ajuntament ha tret a concurs públic l’adjudicació del nou contracte de recollida de residus i neteja viària amb l’objectiu de «millorar les prestacions actuals amb un servei més eficient i flexible, més proper a la ciutadania, i adaptat a les característiques de cada barri de la ciutat».Aquest nou servei tindrà la missió d’arribar als objectius marcats per la Unió Europea pel que fa a la recollida selectiva de residus. La capital del Baix Camp haurà de complir amb el 50% del reciclatge dels residus de la ciutat. Una xifra difícil d’arribar tenint en compte que el 2018 no es va arribar ni al 30%.Per intentar assolir aquesta meta, l’Ajuntament ha licitat un contracte amb un valor anual de 13.227.174,40 euros amb IVA inclòs durant 10 anys, és a dir, amb una inversió total de 158.726.099 euros.A banda de la recollida selectiva, aquest nou servei també prioritza el mínim impacte ambiental, amb un parc mòbil i una maquinària més sostenible i amb l’adopció d’una tecnologia més netes. És per aquest motiu, que les empreses que optin a l’oferta hauran de presentar uns vehicles que no contaminin tant com els actuals, que facin menys soroll amb equips insonoritzats i elèctrics i aprofitar els recursos hídrics alternatius disponibles, entre altres requisits mínims.El contracte es divideix en quatre lots: serveis de neteja de l’espai públic i de recollida de residus; gestió i manteniment de les deixalleries; gestió, explotació i manteniment de la planta de voluminosos; i integració tecnològica.Pel que fa als treballadors, aquest conveni contempla la subrogació del personal de l’adjudicatari que actualment presta el servei i «quan s’hagi d’incorporar nou personal es donarà preferència a persones amb discapacitat, la igualtat de gènere i persones amb major dificultat per accedir al mercat de treball».Amb aquest contracte, «es pretén millorar els serveis de neteja amb un nou dimensionament, nous tractaments i elements tecnològics que potenciaran el servei, la qualitat i el control».Entre les millores més destacables hi ha la reducció de la longitud dels recorreguts per adaptar-los al rendiment òptim, l’increment del nombre de recorreguts, l’increment de la mecanització mitjançant l’escombrada mecànica de voreres, el repàs de papereres i contenidors de tarda, la major eficiència dels tractaments amb aigua i l’increment dels serveis de neteja de taques i grafitis, i la geolocalització de tots els serveis amb sensors d’activitat.D’altra banda, també es renovarà tot el parc de contenidors de càrrega lateral i els licitadors proposaran alternatives per zones amb dificultats per col·locar contenidors així com d’un sistema de recollida porta a porta, com a prova pilot. I es farà una prova amb contenidors i identificació d’usuari amb targeta o mòbil.També s’augmentarà el nombre de contenidors de recollida selectiva i es reduirà els de resta. Tots ells hauran d’estar identificats i en els del vidre s’instal·laran sensors de capacitat.El conveni preveu un servei de prerecollida per evitar impediments en el moment de la recollida i assolir una major separació de fraccions selectives, i també un servei de repàs d’ubicacions de contenidors i papereres de tarda. Per fomentar la implicació de la ciutadania en la recollida selectiva es faran campanyes de sensibilització i hi haurà educadors a peu de carrer.El Comitè d’Empresa d’FFC celebra el pas endavant en relació amb la tramitació del nou contracte de la neteja viària i de la recollida de la brossa. Els treballadors es mostraven «satisfets» fa pocs dies perquè «en la reunió que vam tenir fa unes setmanes amb l’alcalde, ell ens havia promès que la licitació passaria abans de novembre i ha estat així», explicava el secretari general de sanejament urbà d’UGT a la demarcació de Tarragona, Ángel Martín de Sande. El col·lectiu considera «que al plec de condicions hi ha incloses millores importants».