Culminen les obres de la segona fase del Pla de Barris de Sol i Vista

L’empresa adjudicatària ha enllestit l’asfaltat i obrirà Roger de Llúria aquesta setmana, i l’AVV celebra el «bon aspecte» del barri

Actualitzada 04/11/2019 a les 19:35

Punt final als ajuts

Els treballs de la segona fase del Pla de Barris de Sol i Vista, que es duien a terme al tram del carrer Roger de Llúria fins a Josep Iglesias Fort, han quedat completats, després que hagin finalitzat ja les feines d’asfaltat.L’empresa adjudicatària de les obres, Aficsa, concreta que «únicament restarà per fer la pintura, que s’enllestirà aquesta setmana» i permetrà així la reobertura de la zona al trànsit.Fonts de l’Ajuntament precisen igualment que el projecte es troba «pràcticament acabat». Des de l’Associació de Veïns de Sol i Vista es mostren «molt contents amb les obres, que han fet el barri més bonic i no ens han comportat els problemes de les anteriors», tot i que reclamen «que el Pla de Barris no es quedi aquí» i que «la zona no es desatengui» i s’hi facin altres actuacions «necessàries com l’arranjament de la riera».Les obres, amb un pressupost de 186.194,80 euros IVA inclòs van començar al juliol. La remodelació del carrer Roger de Llúria manté els dos sentits de la circulació, des de la carretera d’Alcolea fins al carrer Josep Iglesias Fort, i direcció única a la resta del carrer.La intervenció amplia les voreres seguint els criteris recollits al Pla de mobilitat urbana, i ha dotat el carrer de vorades de granit, voreres de panot i de paviment asfàltic. Les seccions s’han dissenyat per «donar una major comoditat als vianants, i adaptades a persones amb mobilitat reduïda».En aquest sentit, la presidenta de l’AVV de Sol i Vista, Ana Belén Castaño, explica que «al principi no ens semblava bé que s’eliminés una de les línies d’aparcament. Tothom vol deixar el cotxe davant de casa seva i així no era possible. Però, ara que l’obra està feta, hem vist que està molt bé així i podem aparcar al costat de la residència d’avis o a la zona que es va crear a tocar del camp de futbol».L’actuació ha inclòs també obres en el sistema de sanejament, enllumenat i jardineria.Enllestida la segona fase, alguns veïns apunten que, durant la primera, es van deixar serrells per acabar i que «hi havia el compromís de l’Ajuntament que, amb les obres d’ara, això es repararia».Fonts municipals detallen que «la primera i la segona obra no tenen res a veure perquè es van adjudicar a dues empreses diferents» i detallen que «de la primera, van quedar pendents algunes de les tapes d’aigües i ja es va fer, abans, un repàs de voreres». Com que «les obres tenen garantia d’un any», l’Ajuntament està «analitzant la qüestió de les tapes».La Generalitat ha descartat aplicar una nova pròrroga al termini de materialització de projectes beneficiaris dels ajuts de la Llei de Barris en la convocatòria 2009 i fixa el 31 de desembre d’aquest 2019 com a data límit perquè els ajuntaments executin les obres a cofinançar.La decisió afecta el Pla de Barris d’Immaculada i Sol i Vista, dibuixat una dècada enrere i que, d’inici, comptava amb un pressupost total de 12.387.205 euros entre l’Ajuntament (50%) i Territori (50%).Amb la incorporació d’aquesta segona fase, probablement l’execució es quedi al voltant del 20%, uns 2 milions d’euros invertits. La presidenta de l’AVV de Sol i Vista expressa que «voldríem que no es deixés de millorar el barri» i recorda que «la riera s’ha d’arranjar per salut, perquè porta problemes de rates i insectes».