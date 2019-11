Reus vol crear una Ruta Europea del Vermut amb Torí i Chambery

Aquesta proposta suposaria l’establiment d’una aliança institucional entre les tres ciutats

La ciutat de Reus ha fet els primers passos per poder crear la Ruta Europea del Vermut conjuntament amb les ciutats de Torí i Chambery. Per aquest motiu, la regidora de Projecció de Ciutat, Montserrat Caelles, i la gerent de l’Agència Reus Promoció, Marta Villalta, han fet una trobada a la ciutat italiana on va néixer el vermut a finals del segle XVIII.Les reunions que s’han fet han estat, per un costat, amb Marco Marocco, vicesindaco de la ciutat metropolitana de Torí; també es va fer una trobada amb Carla Gatti, directora de la Direcció de comunicació i relació amb el territori i la ciutadania de la ciutat metropolitana de Torí; i amb Elena Apollonio, responsable de xarxes, finançament i projectes europeus i relacions amb el territori i la ciutadania de la ciutat metropolitana de Torí.Finalment, també s’ha realitzat una reunió amb Daniela Broglio, directora de Turisme de Torí i la província.Aquestes reunions s’han fet per presentar en primer lloc la ciutat de Reus, la seva història, les característiques principals a nivell turístic (Gaudí, Moderisme, Cultura, Gastronomia, Comerç i Vermut) i els productes turístics més significatius com la polsera Visit Reus, la Ruta del Modernisme i la Ruta del Vermut.En aquest sentit, s’ha fet especial incidència en el treball que es du a terme al voltant de la marca Vermut de Reus, ja sigui en la variada oferta d’activitats i escapades enoturístiques de la Ruta del Vermut, com en la recent incorporació de l’Estació Enològica. La Casa del Vermut i el Vi a l’oferta que té el visitant a la ciutat de Reus.L’objectiu principal de les reunions ha estat la presentació de la proposta per desenvolupar la Ruta Europea del Vermut que estaria integrada per les ciutats de Reus, Torí i Chambery, la qual cosa suposaria l’establiment d’una aliança institucional entre les tres ciutats.La regidora de Projecció de Ciutat, Montserrat Caelles, explica que «la rebuda de la proposta per part dels interlocutors a les reunions ha estat molt positiva i veuen grans oportunitats al fet de poder crear aquesta xarxa».