Mas Pellicer reclama «que es deixi de consumir droga al Tecnoparc»

L’AVV lamenta que la pràctica «no és sana per a ningú» i «comporta perill»

Actualitzada 03/11/2019 a les 18:40

L’Associació de Veïns I de Maig, de Mas Pellicer, que ha alertat en diverses ocasions de la presència de xeringues fetes servir a alguns solars del Tecnoparc, demana ara «que s’acabi amb el consum de drogues al polígon». Tot i que els terrenys es netegen regularment, en una tasca que porta a terme Arsu, el president de l’entitat veïnal, Eduardo Navas, lamenta que «al cap de pocs dies, ens trobem que els qui consumeixen han tornat a omplir la zona de xeringues i de tot tipus de material. No és sa per a ningú, ni per als que consumeixen, ni per als veïns ni per a la gent que acudeix al Tecnoparc quan hi ha una fira que això es llenci aquí».A Reus fa anys que està damunt la taula la reclamació d’una sala estable i d’ampli horari per al consum supervisat i higiènic. Ara mateix s’està oferint servei unes hores a l’Hospital i mitjançant una ambulància de la Creu Roja alguns dies, tal com precisaven fa pocs mesos des del Servei d’Addiccions i Salut Mental de l’Hospital Sant Joan de Reus. Al Tecnoparc, el carrer Portugal és el més conflictiu, «on més xeringues s’acumulen».Navas recorda que la situació «és perillosa per a tothom que passa per allà perquè el material està amagat entre la vegetació del solar i no s’aprecia a simple vista» i apunta que «la convivència amb això al polígon no pot convertir-se en una cosa normal perquè ningú no està bé amb que això continuï d’aquesta manera». L’Ajuntament ha obert enguany fins a 70 expedients per solars en mal estat.