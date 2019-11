La farmàcia del Vent reobrirà abans del 15 de novembre

L’AVV L’Harmonia del Carme celebra que negocis de diferents tipus s’instal·lin al barri

Actualitzada 03/11/2019 a les 20:21

La farmàcia del carrer del Vent, que va abaixar la persiana al novembre de 2017 després que s’hi produís un escorcoll policial per la suposada vinculació amb una estafa al CatSalut, reobrirà abans del dia 15 de novembre amb una nova gerència. La intenció dels nous propietaris és, si hi arriben a temps, començar a atendre públic aquesta setmana. La data límit és el 15 de novembre perquè vencerà el màxim de dos anys de tancament provisional que Salut permet abans d’obligar a un tancament definitiu.L’oficina de farmàcia tindrà una part dedicada a productes de parafarmàcia i rebrà clientela, en principi, en un horari més limitat que l’anterior, que oferia serveis els 365 dies de l’any. L’activació de la farmàcia implicarà obres a la façana, més enllà de les que ja s’han dut a terme a l’interior. Reus disposarà llavors de 44 farmàcies, segons dades del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona (COFT).Des de l’Associació de Veïns L’Harmonia del Carme, el president Josep Machado celebra que «s’estan instal·lant, darrerament, nous negocis de diferents tipus al barri, i això sempre és positiu per a tothom» i afegeix que «si l’Ajuntament fes un esforç per potenciar això, encara en tindríem més». La nova farmàcia «complementarà les altres que ja tenim». El Carme és una de les zones de Reus que més ha acusat la reducció de serveis.