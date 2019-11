L'Imserso deixa de vendre viatges a les illes a través de l'Aeroport de Reus

Aena no té a la seva programació els vols que, la temporada 2018-2019, van traslladar uns 2.000 pensionistes a Eivissa i Maó

Actualitzada 03/11/2019 a les 18:33

Les connexions amb què l’Imserso, entre finals de 2018 i principis d’aquest 2019, va comercialitzar més de 4.100 bitllets a les illes a través de l’Aeroport de Reus, no es repetiran de cara a la temporada 2019-2020. Així ho confirmen fonts d’Aena consultades en aquest sentit, que precisen que a la programació de les instal·lacions no consta, almenys ara, l’operativa que la campanya passada va moure pensionistes a Eivissa i Maó. Les mateixes fonts recorden, amb tot, que l’Aeroport està «obert a atendre qualsevol proposta que pugui rebre» i que es troba «preparat per fer-ho», tal com també concretava el nou director de la infraestructura, Juan Crespo, en el seu primer contacte amb la premsa la setmana passada.Mundosenior –UTE formada per Halcón Viajes i Viajes Barceló–, a qui li ha estat adjudicat per aquest nou període el lot de viatges de l’Imserso vinculat a les illes, ven des del seu lloc web les estades amb vol inclòs a través del Prat. En els dos anys anteriors, les excursions a illes estaven en mans de Mundiplan –UTE que integren Iberia, IAG7 i Alsa–, que havia fet la seva aposta per l’Aeroport de Reus desplegant-hi operatives d’Air Nostrum. Primer van ser únicament a Maó i, després, van expandir-se també a Eivissa.Pel que fa a Eivissa, que s’estrenava a finals de 2018, van programar-se fins a un total de 26 moviments amb aeronaus CRJ-1000, un model que té capacitat per traslladar al voltant de 100 viatgers. Així, amb 2.500 seients venuts, la connexió va assolir gairebé el ple dels bitllets que es van posar al mercat. En relació a Maó, un enllaç que ja s’havia programat al 2018 i que aquest 2019 es repetia des de Reus, els moviments realitzats van ser exactament 18, també amb CRJ-100, fet pel qual es podria considerar que van tenir igualment una bona acollida, amb 1.659 usuaris.El darrer vol a Maó va operar-se el passat 27 d’abril i va representar el tancament de la temporada de viatges de l’Imserso a l’Aeroport de Reus. La ruta, de fet, havia estat vigent durant tres mesos: al febrer l’havien triat 296 pensionistes –només es van fer dos moviments–, al març havien pujat a l’avió fins a 583 i a l’abril havien estat 780.Amb destinació a Eivissa, que era novetat des de la capital del Baix Camp, s’havia començat a volar abans de l’hivern i els trajectes es van reprendre després de Nadal de 2018. Així, a l’octubre de l’any passat s’havien traslladat 481 viatgers, al novembre havien volat 663 pensionistes, al febrer d’aquest 2019 havien estat 677 i al març, 679 jubilats havien aprofitat la connexió. El darrer vol, així, va ser el passat 20 de març, mentre que el primer havia tingut lloc el 17 d’octubre de 2018.Durant els mesos de desembre i gener, coincidint amb les dates en què es produeixen les celebracions de Nadal, l’operativa havia quedat pausada, i s’havia reprès al gener. Bona part dels bitllets de la temporada 2018-2019, però, ja s’havien exhaurit al setembre de 2018, tal com precisaven llavors fonts de Mundiplan. El mateix ocorre ara amb els trajectes a les illes que ofereix Mundosenior per a la campanya 2019-2020 amb vol des de Barcelona, molts dels quals ja han venut les places disponibles com a mínim per a alguns mesos concrets.L’operativa de l’Imserso a través de l’Aeroport de Reus era especialment valorada pels pensionistes de la zona, que hi veien una manera més còmoda de desplaçar-se. Al moment d’activar-se la connexió amb Maó, que es va implantar per primer cop a Reus la temporada 2017-2018, alguns dels usuaris explicaven des dels mostradors de facturació que «hi anem perquè sortim directament des de Reus» i apuntaven que «estem més a prop de casa per agafar l’avió».