L'Ajuntament de Reus licita el muntatge de l'arbre de Nadal del Mercadal

El contracte té un pressupost de 18.137 euros

Actualitzada 03/11/2019 a les 20:26

L’Ajuntament ha tret a concurs el muntatge del tradicional arbre ornamental de Nadal que s’ubica cada any a la plaça del Mercadal. En concret, l’objecte és la contractació del subministrament, el manteniment, el muntatge i tot el desmuntatge d’aquest element.El contracte té un pressupost de 18.137,90 euros amb IVA inclòs i abasta el subministrament, mitjançant lloguer, de l’arbre ornamental de Nadal i de tots els accessoris, la instal·lació del cablejat per a l’alimentació elèctrica i la realització dels corresponents contractes dels subministraments temporals i de tots els altres tràmits necessaris per a la seva completa instal·lació. L’encesa i tancament diaris per garantir el seu correcte funcionament, amb subjecció a l’horari d’encesa establert per l’Ajuntament. El manteniment des de la instal·lació fins a la seva desinstal·lació. La completa desinstal·lació i les condicions de muntatge, el manteniment, desmuntatge i la seguretat que aquestes han d’oferir per les persones i elements.Les empreses que vulguin presentar-se a aquesta oferta tenen temps per fer-ho fins aquest dijous 7 de novembre. El contracte té una durada de dos mesos i l’arbre haurà d’estar completament instal·lat el dia 28 de novembre, el dia anterior a la data de l’encesa i inici de la campanya de Nadal. En concret, l’arbre haurà de tenir 10 metres d’alçada com a mínim.Enguany, tal com va avançar el Diari Més, Reus Promoció subvencionarà el 50% del cost total del lloguer dels llums dels carrers i pagarà, també, el 100% del seu consum elèctric.