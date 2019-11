El pàrquing subterrani del Sant Joan, saturat per les obres del de terra

El tancament del solar exterior per transformar-lo en zona blava dificulta la cerca de plaça a l’Hospital

Trobar una plaça d’aparcament a l’Hospital Sant Joan de Reus en hora punta obliga els conductors, des de fa uns dies, a afinar la vista i carregar-se de paciència. El pàrquing subterrani del centre sanitari ha començat a registrar el ple de les seves dues plantes, almenys en algunes franges de més afluència, des que l’Ajuntament tanqués el solar exterior on s’estacionava descontroladament per executar les obres que el convertiran en zona blava. La saturació, visible en la llum vermella dels indicadors de places disponibles, deriva igualment en cues a l’accés, ubicat ara passada la rotonda en direcció al Tecnoparc.A principis del mes de juliol, Reus Mobilitat i Serveis va incorporar el pàrquing del Sant Joan, que disposa de 650 places, a la seva xarxa, i hi va aplicar una tarifa de 4 euros màxim al dia. El pas a mans municipals –fins llavors l’aparcament el gestionava directament Iridium– va implicar, també, la renovació dels caixers de pagament i la seva recol·locació al costat dels ascensors que donen pas a les plantes de l’Hospital. El nou dibuix genera cues, tot i que d’un altre tipus: les persones que s’esperen per pagar entrebanquen l’entrada i la sortida dels ascensors i s’acaba generant col·lapse al que són zones de pas.L’acumulació de vehicles, amb tot, no es dona només al subterrani. Des de l’inici de la intervenció a la zona blava, les cunetes de l’avinguda de la Universitat es troben plenes de cotxes que, de vegades, no permeten la circulació en doble sentit.Fonts municipals precisen que «l’obra a l’aparcament de superfície és per millorar la mobilitat a la zona» i que «avança segons els terminis previstos», i apunten que «els preus de l’aparcament subterrani són molt competitius, com així ho demostra l’ús per part dels usuaris». Reus Transport, d’altra banda, posa en marxa avui i fins el dia 10 de novembre una prova pilot per promoure l’ús del transport públic en els desplaçaments a l’Hospital. Per això, es repartiran fins a 5.000 bitllets entre els usuaris del centre sanitari que permetran viatjar gratuïtament a les línies 20 i 60, les quals connecten la ciutat amb l’equipament de l’avinguda Joan Laporte.Amb la qüestió de l’aparcament té a veure, també, la pràctica de saltar la mitgera de Bellissens que fan servir usuaris de l’Hospital quan aparquen al Tecnoparc, per estalviar-se uns metres fins al pas de vianants. Construir una altra rotonda és una condició necessària, segons el plantejament del govern local, per poder-hi ubicar un nou semàfor amb pas zebra que posi fi a aquestes perilloses escenes.