El Memorimage aconsegueix la paritat de gènere en la 14a edició

El Festival Internacional de Cinema de Reus se celebrarà del 6 al 9 de novembre

Actualitzada 04/11/2019 a les 13:54

El Festival Internacional de Cinema de Reus, Memorimage, serà paritari en la seva 14a edició. El certamen se celebrarà del 6 al 9 de novembre i presentarà catorze films, que competiran en quatre categories. Per primera vegada, tots els que participaran en la secció oficial tenen un marcat segell femení, ja sigui per la història que expliquen o perquè han estat dirigits per dones. El director artístic del Memorimage, Daniel Jariod, ha posat en valor aquest fet, així com la qualitat que tenen les pel·lícules. Totes les projeccions seran gratuïtes i es podran veure al Teatre Bartrina, a l’Orfeó Reusenc i al Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus (CIMIR).Jariod ha destacat que fa uns anys es van adonar que la presència de les dones en festival, i en el món del cinema en general, estava invisibilitzada, i van voler incrementar la presència femenina. “Fem el festival amb el que podem o amb el que ens arriba, i aquest any sí que hem pogut construir una secció oficial plena i netament femenina”, ha indicat. Amb tot, ha considerat que aquesta paritat fa que el festival sigui “notícia, quan no ho hauria de ser”, ja que ha apuntat que gairebé cap certamen cinematogràfic té en compte aquest element. “La qualitat de les obres fetes per dones o amb temàtica femenina és innegable”, ha exposat.La inauguració del festival es farà amb el documental ‘De rodillas corazón’, de Susanna Barranco, i que repassa la trajectòria de la ballarina Sol Picó. “A les dones creadores ens costa més arribar a les plataformes de visibilitat”, ha afirmat Barranco. El film s’ha projectat ja a diferents països d’Europa i també als Estats Units, i al Memorimage competirà en la secció oficial. Ho farà amb ‘Hunting for Hedonia’, de la danesa Pernille Rose Grønkjær, ‘Shooting the Mafia’, de Kim Loginotto, ‘La Maleta de Madame Collette’, de Joan Boent; i ‘Peret: Jo sóc la Rumba’, de Paloma Zapata.A banda hi haurà la secció MemoriReus, dedicada a pel·lícules centrades en la demarcació de Tarragona que usen imatges d’arxiu, MemoriXics i MemoriJove. Jariod ha assegurat que hi ha pel·lícules per a totes les franges d’edat. Per tal també d’arribar a tots els públics s’ha potenciat la secció Memorimage Online, que a través de la plataforma Filmin oferirà una selecció de pel·lícules del festival. L’any passat s’hi van connectar 1.590 persones, i el Memorimage va arribar a un total de 3.900 espectadors. Tot i que des del certamen no s’ha fet una previsió d’espectadors, Jariod ha afirmat que està previst que a les sessions de matí i del MemoriJove hi assisteixin 1.200 persones.La clausura serà aquest dissabte amb el film ‘Contra el No-Do’, d’Albert Monton, que retrata la figura de Llorenç Soler, un dels precursors del cinema documental independent a l’Estat a partir dels anys 60. En la sessió hi serà el mateix Soler, a més dels realitzadors de la cinta.