Dos detinguts a Reus després de ser sorpresos pels Mossos mentre robaven a l'interior d'un vehicle

Els joves, que acumulen fins a 40 antecedents policials per fets similars, han quedat en llibertat amb càrrecs

Actualitzada 04/11/2019 a les 14:07

Els Mossos han detingut dos veïns de Reus com a presumptes autors del robatori amb força a l'interior d'un vehicle. Els fets van tenir lloc dijous a les cinc de la matinada a l'avinguda Pere el Cerimoniós de Reus, quan dues patrulles van observar com un d'ells estava remenant l'interior d’un vehicle estacionat en aquest punt mentre l'altre vigilava l'exterior. En adonar-se de la presència policial, els dos lladres van intentar fugir llençant el tornavís que havien utilitzat per forçar la porta i la guantera del vehicle d'on havien sostret una tauleta tàctil.Els dos detinguts, de 20 anys i que sumen fins a 40 antecedents policials per delictes similars, van quedar en llibertat amb càrrecs divendres després de declarar en dependències policials, amb l’obligació de presentar-se davant l’autoritat judicial quan siguin requerits.