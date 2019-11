En la creació del mural havia participat el pintor Josep Prous

Actualitzada 03/11/2019 a les 20:29

L’execució d’obres al solar entre el carrer del Carme i la Riera Miró han fet desaparèixer el mural que el Casal Despertaferro va impulsar com a commemoració dels 78 anys de l’ocupació franquista a la ciutat, i que portava per títol Combat aeri sobre Reus. En la creació del mural, conegut per localitzar-se en aquesta zona de pas i on es podien veure dos avions, havia participat el pintor Josep Prous.