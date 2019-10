La peça número 3 posa un nou límit a la instrucció del cas Innova

Després de 6 anys, declarar-la o no complexa fixarà un màxim de 18 mesos per la fi de les diligències

Actualitzada 31/10/2019 a les 10:21

La CUP sol·licitarà testimonis

L’aixecament del secret de sumari de la peça 3 d’Innova, que posa el focus en la contractació de personal i proveïdors i en el cash pooling, dibuixa un nou horitzó en la macrocausa. El magistrat del Jutjat d’Instrucció número 3 de Reus ha donat a les parts, a través de la interlocutòria que va transcendir a finals de la setmana passada i on posava fi al secret d’actuacions, 15 dies «per tal que facin les al·legacions que creguin oportunes pel que fa a la declaració de complexitat d’aquesta peça separada». La complexitat de la peça, si acaba confirmant-se, obrirà un termini d’un any i mig per completar la instrucció; mentre que aquest mateix termini es limita a sis mesos per a les causes no complexes, segons precisen fonts judicials consultades.Ambdós marges són susceptibles que se’ls hi apliquin pròrrogues prèvia sol·licitud i s’havien mantingut interromputs –el temps no comptava– durant la vigència del secret d’actuacions. Amb la interlocutòria d’aixecament del secret, per tant, el magistrat d’Instrucció 3 de Reus torna a posar el rellotge d’Innova en marxa i tindrà per davant entre 18 i sis mesos per a la pràctica o no de les diligències que les parts tenen opció de sol·licitar a partir d’ara.La creació de la peça 3 del cas Innova va produir-se al novembre de 2013, i s’hi dirimeixen presumptes delictes de malversació de fons públics i prevaricació que es podrien haver comès, entre 2003 i 2011, al si de l’Ajuntament de Reus i del hòlding Innova en el marc de les contractacions de personal i contravenint la llei 7/2007 de l’Estatut de l’Empleat Públic. Des de llavors fins aquí, sis anys d’instrucció i cap persona investigada. La situació deixa interpretacions diverses des de l’entorn de la macrocausa. Una d’elles apunta la manca de temps i recursos a què, reiteradament i a través de diferents interlocutòries, ha fet referència pública el magistrat.L’aixecament del secret, que es justifica «davant una perspectiva temporal incerta» i que permet que les parts puguin accedir a la documentació i sol·licitar, si volen, noves diligències, suposaria així una empenta definitiva a la instrucció encara en fase inicial. Un cop enllestides per a l’enviament a judici la peça principal i la 2, i per tant amb més disponibilitat per part del jutjat, segons les mateixes interpretacions, la següent a avançar seria la 3. Al Jutjat d’Instrucció número 3 de Reus se li ha renovat recentment fins al 31 de desembre el reforç en comissió de serveis sense relleu de funcions de què disposa. La causa, però, requeriria una plena dedicació que ara no és possible.Un altre punt de vista entén l’aixecament del secret d’actuacions, en el context en què s’ha donat, com la caiguda de la peça pel seu propi pes i el considera un pas previ a l’arxivament. La lògica d’aquesta interpretació al·ludeix a la dimensió de les quantitats econòmiques que apareixen al sumari i no espera que el període de petició de diligències que ara es desplega pugui desembocar en cap pas de rellevància ni tenir vinculació amb una investigació penal.La documentació relacionada amb les diligències prèvies conté referències a contractacions de diferents càrrecs que podrien haver-se fet «a dit». El secret de sumari l’havia acordat el magistrat al seu moment «essencialment per l’enorme risc de destrucció de proves que pot donar-se, així com el risc de sostracció de capitals». Des de 2013, la mesura es prorrogava cada mes, fins aquest octubre.En relació a la sol·licitud de noves diligències i a la complexitat de la peça 3 del cas Innova, fonts municipals es limiten a precisar que l’Ajuntament està analitzant el detall de la documentació. Més enllà d’això, entre les parts, només la CUP fa un posicionament públic i explica, a través de la portaveu del grup municipal, Marta Llorens, que «com a acusació, la setmana vinent presentarem un escrit als jutjats per tal de fer valdre la complexitat de la peça número 3 i que es necessita més temps per desenvolupar la instrucció de la mateixa peça». A més, afegeix Llorens, «també demanarem, en aquest escrit, més testimonis per tenir més informació per tal de valorar que hi pot haver delicte i que presumptament va en contra del que estableix la llei».