Divendres, a les set, a la plaça prim

El moviment ‘Fridays For Future’ Reus reivindica les polítiques actives contra el canvi climàtic

Actualitzada 30/10/2019 a les 18:51

Un divendres del mes d’agost de 2018 l’adolescent Greta Thunberg va fer una plantada a les portes del parlament suec, a Estocolm, per protestar per la falta d’acció contra el canvi climàtic. Poc més d’un any després, aquell gest és un moviment global que s’ha escampat com una taca d’oli per tot el món, sota la denominació Fridays For Future. Així, els joves activistes estan convidats a mobilitzar-se cada divendres a les seves ciutats per reclamar acció contra el que ja s’ha definit com una emergència climàtica global.«Vaig saber que a Reus hi havia el moviment Fridays For Future a través d’Instagram», explica Lorena Margarit. Després de contactar-hi, va decidir formar-ne part i ara és una de les persones que, cada divendres, es planta a partir de les set de la tarda a la plaça Prim. Tot i que Fridays For Future es va gestar com un moviment estudiantil, ha aconseguit aglutinar diverses generacions. A Reus, l’equip d’organitzadors l’integren persones amb edats que van des dels disset anys de la Lorena –que és el membre més jove– fins als cinquanta.Gràcies a la pressió ciutadana d’aquesta i altres mobilitzacions, s’ha aconseguit que es declari l’Emergència Climàtica al Regne Unit, Irlanda, i Catalunya, així com la signatura d’un Pacte Internacional prohibint l’exportació de plàstics no reciclables. En el cas de Reus, el grup, juntament amb el suport de diverses entitats, va impulsar l’aprovació en el plenari municipal d’una moció per declarar l’Estat d’Emergència Climàtica i, a la vegada, reclamar que s’impulsin polítiques efectives en la lluita contra el canvi climàtic. La moció va ser aprovada el 20 de setembre, però des de Fridays For Future Reus assenyalen que això només va ser el punt de partida: «Des de llavors hem estat treballant per assegurar-nos que s’està respectant i posant en pràctica el contingut d’aquella moció. Ens ocuparem d’anar-ho revisant i, alhora, seguir fent propostes», assegura Margarit.La jove activista considera que a Reus «hi ha bastants espais verds, i això està molt bé», però també assenyala que «la ciutat està pensada per als cotxes, deixant de banda altres mitjans de transport com puguin ser les bicicletes i els patinets». Això no obstant, Margarit apunta que a l’Ajuntament s’hi han trobat «una ciutat que es preocupa per la situació, que vol millorar i que està oberta al canvi i al progrés».El moviment Fridays For Future també té presència a la ciutat de Tarragona, i activistes de totes dues bandes s’han unit de vegades com la Vaga Mundial pel Clima, una protesta a escala global que es va celebrar el passat 27 de setembre.«Des de Fridays For Future fem una crida a tothom, sense límits d’edat, perquè el canvi climàtic ens afecta a tots. Tenim al davant deu anys que són crucials per prendre decisions i actuar, i si no ho fem, les conseqüències poden ser catastròfiques», conclou Margarit.