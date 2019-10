Obren el judici per la denúncia contra PxC per la propaganda de les municipals de Reus del 2011

L’advocat reusenc Hilal Tarkou, va denunciar 14 membres del partit per presumpte delicte d’odi

Actualitzada 30/10/2019 a les 15:53

El Jutjat d'Instrucció número 3 de Reus ha decretat l'obertura de judici per la denúncia contra Plataforma per Catalunya (PxC) arran de la propaganda de les eleccions municipals del 2011.L'esmentada propaganda incloïa un xec simulat a nom d’una persona magrebina amb l’import de 4.000 euros. Al mateix, temps, en el seu revers es podia llegir que el Parlament havia repartit 4.000 milions entre els immigrants el 2009 i el 2010.Per aquest motiu, l'advocat reusenc Hilal Tarkou, que va denunciar 14 membres del partit per presumpte delicte d’odi. Va demanar la pena màxima per a tots ells i un euro per cada vot aconseguit.Finalment, el cas es jutjarà a Reus i no en una instància superior, com s'havia parlat.