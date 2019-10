Més de 6.100 persones van sol·licitar un advocat d'ofici durant el 2018

El Col·legi de l’Advocacia de Reus reclama un increment de barems econòmics del torn i més lletrats per l’assistència al detingut

Prop de 500 col·legiats censats

Un total de 6.172 persones van formular una petició de justícia gratuïta en el marc del partit judicial de Reus al llarg del passat any 2018.Fins a 5.815 d’aquests expedients van ser traslladats a la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta del Col·legi de l’Advocacia de Reus, un servei que s’ofereix per garantir la defensa dels qui precisen un advocat del torn d’ofici o no n’han nomenat cap al moment que se’ls proposa i que s’ocupa de designar-ne un.De les 5.815 peticions, 4.867 van resultar finalment aprovades i van acabar amb l’aportació d’un lletrat del torn d’ofici, segons detalla la memòria 2018 del mateix Col·legi.La majoria de les peticions que van prosperar tenien a veure amb assumptes penals –2.493 expedients– però també n’hi havia un volum important per a assumptes civils –936 expedients–, assumptes de família –536–, de violència de gènere –416–, socials –206– o vinculats a menors –164 expedients.Altres 91 eren per estrangeria, 22 estaven relacionats amb assumptes contenciosos administratius i altres 3, amb assumptes mercantils.Una de les responsables de la Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta, Cristina Santos, explica que, quan el Col·legi rep una sol·licitud, «s’elabora un primer informe favorable o no favorable que és provisional» i, després, «es trasllada a la Comissió» i «ha de ser posteriorment ratificat».La diferència entre els 6.172 expedients que entren i els 5.815 que se sotmeten a confirmació respon, entre altres, a les «persones que van fer la petició però que després van canviar de parer i no van continuar endavant».D’altra banda, els qui van rebre el servei «van ser més dels 4.867 perquè, mentre es trobaven en situació de provisionalitat ja se’ls hi estava oferint».El col·lectiu de l’advocacia arrossega en els darrers temps reivindicacions diverses en aquest àmbit. Una d’elles, tal com explica Santos, és «que es porti a terme una actualització dels barems que s’estan pagant per realitzar els serveis, perquè es mantenen congelats des de fa bastants anys i és el primer que es necessita que es faci».D’altra banda, «ens fa molta falta disposar de més lletrats per fer les assistències a persones detingudes perquè, en ocasions, ens veiem una mica desbordats i pot passar que una assistència trigui més perquè l’advocat està en un altre lloc». «Ara, en tenim un total de set al dia al global del partit judicial, que abasta també Cambrils i Falset. De vegades, es poden donar diverses detencions al llarg del mateix dia i cal que se’ns concedeixin més advocats», afegeix Santos, que diu que «fa falta, almenys, un lletrat més».El detall de la memòria 2018 del Col·legi de l’Advocacia de Reus recull que hi ha 181 lletrats adscrits al torn d’ofici i altres 156 a l’assistència al detingut. El cens col·legial del Col·legi de l’Advocacia de Reus aplegava, al tancament de 2018, un total de 488 col·legiats.