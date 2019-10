L'ampliació de la terminal de l'Aeroport de Reus s'enllestirà abans de l'estiu

Juan Crespo s'estrena com a nou director de la instal·lació amb el repte d'afrontar la fallida de Thomas Cook i la incertesa sobre el Brexit

Actualitzada 30/10/2019 a les 14:45

L’Aeroport de Reus enllestirà les obres d’ampliació abans de l’estiu. Així, es podrà començarà la temporada estival amb part de l’aeroport renovat.Aena hi ha invertit 12 milions d’euros. A part d’ampliar la capacitat de la infraestructura fins als 2.500 passatgers per hora, Aena vol que la infraestructura estigui preparada per assumir futures demandes d'aerolínies i touroperadors, així com també per afrontar escenaris externs com el Brexit o la fallida de Thomas Cook -companyia que movia el 10% dels passatgers de Reus.Juan Crespo, nou director de l’aeroport des d’aquest setembre, pren el relleu a Vincent Pallarès després de gairebé vint anys en el càrrec. Crespo qualifica el 2019 com un any «positiu». Per tercer any consecutiu s’ha superat el milió de passatgers a l’any. El repte és seguir creixent.Davant la situació de Ryanair, «diversificar-se». Front la fallida de Thomas Cook, la «reabsorció» de la demanda per part d’altres companyies -ja es renegocien els slots. I sobre la incertesa de la sortida britànica de la Unió Europea, el Brexit, la màxima «flexibilitat».El nou director de l’aeroport reusenc té clar com reaccionar per superar aquests «escenaris externs», de conseqüències encara imprevisibles, que afecten una instal·lació on impera el mercat britànic. Aquest hivern incrementa un 10% els vols al Regne Unit. L’aeroport manté les rutes directes amb Londres.Crespo garanteix que Aena aposta decididament per l’Aeroport de Reus i que bona prova n’és aquesta ampliació de la terminal de sortides i d’arribades per dotar de “major qualitat” la infraestructura.«L’aeroport és el primer i l’últim que veu el turista que ens visita, l’experiència ha de ser satisfactòria, per això hi invertim», ha manifestat.Està convençut que és un aeroport competitiu, en fase de creixement, i que ha de continuar mantenint la connectivitat de Reus amb el continent europeu. «Volem una infraestructura oberta per als veïns del territori», ha assegurat.El nou director, que porta un mes i escaig en el càrrec, assegura que totes les administracions estan «alineades» en la defensa i promoció de la instal·lació com l’«aeroport de referència de la Costa Daurada».«Aquest octubre ja hem igualat el volum de passatgers de tot el 2018, això ens consolida com un aeroport de referència a Catalunya i un motor socioeconòmic del territori», ha afirmat Crespo. «I el potencial de creixement de l'aeroport és molt important», ha afegit el director, en el seu primer contacte amb els mitjans de comunicació locals aquest dimecres al matí.