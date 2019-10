El judici dels extreballadors de Virginias, fixat per l'11 de desembre

El Social 1 ha autoritzat l’acumulació dels procediments vinculats a Reus

Actualitzada 30/10/2019 a les 21:21

Subrogar la plantilla

El Jutjat Social número 1 de Reus ha autoritzat una acumulació de procediments i jutjarà l’11 de desembre tots els acomiadaments de treballadors de Virginias de la factoria de Reus que han demandat.En principi, les vistes s’havien fixat en diferents dies a partir d’ahir, 30 d’octubre, però l’acumulació les unifica i, per això, les programades ahir es van suspendre.Es tracta, en detall, de les demandes que van ser presentades contra Acrimont, Risi, Industrias Rodríguez i un reguitzell de societats que hi tindrien vinculació arran dels acomiadaments executats a principis d’any en el marc del concurs de creditors de l’antiga fabricant de dolços de la marca Virginias.En total, són 50 els empleats acomiadats que van demandar, 12 dels quals prestaven serveis a la factoria de Pardinyes (Lleida) i altres 38, a la nau del passeig Sunyer.Els judicis acumulats són els relatius a empleats de Reus, que eren els que tenien data. La representació dels ara exempleats, en la figura de la lletrada Encarna Quirós, havia sol·licitat aquest pas al Jutjat Social número 1 de Reus, i li ha estat autoritzat.Industrias Rodríguez travessa ara la fase de liquidació, que es correspon amb el sisè capítol del procés i on s’haurà de determinar si el concurs de creditors on es va veure immersa la fabricant reusenca va ser fortuït o culpable.La dels treballadors que van perdre el lloc de feina, els quals entenen que van ser acomiadats de manera improcedent, és una de les qüestions a resoldre abans que es pugui donar per tancat l’apartat. Entre Reus i Lleida, a Industrias Rodríguez hi havia fins al desembre de 2018 uns 162 empleats, uns 125 dels quals van anar al carrer i els restants van ser subrogats per Acrimont.El que ha de resoldre ara el Social de Reus, és si la compra de la unitat productiva hauria d’haver comportat la subrogació del 100% de la plantilla de l’antiga Virginias.