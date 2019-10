Recullen suports en contra el 9,7% de pujada dels impostos a Reus

Change.org té activa una petició a l’Ajuntament

Actualitzada 28/10/2019 a les 21:31

La plataforma Change.org manté en marxa, des d’ahir, una recollida digital de signatures que demana a l’Ajuntament de Reus «que tingui en consideració anul·lar la pujada d’impostos» del 9,7% aprovada en el ple de divendres passat.En les primeres sis hores en marxa, ahir a la tarda, la proposta superava ja les 70 signatures. La petició, engegada per un ciutadà de Reus, valora que «en una ciutat en la qual és molt car viure, les famílies amb dificultats no podran fer front a aquesta pujada, i la resta anirem encara més ofegats. El més preocupant és com afectarà això al preu del lloguer d’habitatge, en una ciutat on el lloguer és extremadament car».Alguns dels comentaris inclosos a la recollida de firmes apunten que l’augment de la pressió fiscal és «excessiu» i «abusiu».El govern de Reus (Junts per Reus, ERC i Ara Reus) va tirar endavant, pràcticament en solitari, aquest 25 d’octubre un augment dels impostos que s’enfila al 9,7%.L’assemblea de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR) va mostrar, dijous passat, el malestar per la pujada, la qual considera «massa alta» i hauria volgut que es fes «any per any».