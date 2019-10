Noves ocupacions il·legals a les naus de Prous i Vila i Pere el Cerimoniós a Reus

Veïns i comerciants detecten que «en els últims 15 dies s’han rebentat més portes» i treballaran en una recollida de signatures

Actualitzada 28/10/2019 a les 21:27

La Guàrdia Urbana aixeca actes

Les naus que antigament van acollir negocis entre el carrer Prous i Vila i l’avinguda Pere el Cerimoniós, i on «des de fa dos o tres anys» s’allotgen de manera irregular persones que hi fan vida, han registrat «noves ocupacions en els darrers quinze dies».Veïns i comerciants de la zona constaten amb preocupació que «fa poc que han rebentat les portes d’algunes de les construccions que encara quedaven tancades i buides» i «ara tota l’illa està plena», i lamenten que la convivència és complicada perquè «els ocupes generen baralles, sorolls i brutícia, i una gran sensació d’inseguretat».A un dels xalets adjacents «els qui el tenien llogat han hagut de marxar perquè estaven farts que els hi llancessin coses al pati» i el propietari d’un altre habitatge a tocar de les naus lamenta que «un dia vam sentir sorolls al sostre i vam veure que se’ns havia enfilat una persona que pensem que procedia de Prous i Vila».El veïnat treballa en la «posada en marxa d’una recollida de signatures» per avançar unit en la reclamació d’una solució i demana «a la propietat, l’Ajuntament o a qui sigui, que enderroqui les naus» per acabar amb una situació que «es cronifica».Des d’un dels negocis pròxims a aquests carrers, on prefereixen que el seu nom no transcendeixi, expliquen que «hi ha molta rotació d’ocupes i la quantitat augmenta» i apunten que «tenen la llum connectada d’alguna manera perquè es veu des de les finestres i, a les naus, hi ha televisors i microones» tot i que «la companyia elèctrica els ha vingut a tallar el subministrament més d’un cop».Dins d’aquests espais on s’han instal·lat persones «hi ha també animals, no sabem si en un estat de salubritat bo o no, que se senten bordar des de fora» i «possiblement s’han fet forats a les parets per connectar les naus per dins». Algunes de les portes estan lligades amb cadenats que s’obren i es tanquen amb un cert trànsit d’ocupes durant el matí. N’hi ha que porten carros carregats de ferralla. Altres naus ocupades tenen l’entrada de bat a bat «i a l’estiu, quan fa calor, es pot veure tot el que han emmagatzemat».Un altre veí de la zona, i que també prefereix no identificar-se, lamenta que en aquest punt de la ciutat «es donen atracaments i trencaments de vidres de cotxes» que podrien tenir relació «amb la degradació que hi ha». «La imatge d’ara no té res a veure amb el que era fa pocs anys i la cosa empitjora», precisa, i conclou que «quan passes davant de les naus, abans et demanaven diners però ara pràcticament te’ls l’exigeixen. No és un lloc gens segur».A blocs de l’entorn de Prous i Vila i Pere el Cerimoniós s’han detectat «portes trencades i marques» que veïns i comerciants atribueixen a l’acció dels ocupes. «Hi ha baralles i crits i tot i que s’avisi a la Guàrdia Urbana o a Mossos, no serveis de res». «Una vegada vam veure sortir un home corrent amb una destral», recorda una de les persones que té negoci a prop, que subratlla que «per aquí entren molts turistes cap al centre de la ciutat. Ni que fos només per la imatge que es dona, cal que es netegin i s’enderroquin les naus». Tots coincideixen en valorar que els ocupes que hi ha aquí «no són persones necessitades».Fonts de l’Ajuntament consultades per les ocupacions precisen que «la Guàrdia Urbana trasllada als jutjats les diferents actes que ha aixecat sobre els fets» i que «la decisió sobre el desnonament està en mans del jutjat».Sobre la qüestió de la seguretat ciutadana, detallen que la policia local «fa patrullatges periòdics a la zona i atén totes les possibles demandes dels veïns».L’Ajuntament, que havia obert temps enrere un expedient de disciplina urbanística per les naus i ha fet requeriments en aquest sentit a la propietat, ha rebutjat pronunciar-se sobre si Serveis Socials fa seguiment dels ocupes.