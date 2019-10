La Casa Navàs torna al segle XX amb sopars, música i vestits d'època

L’edifici estrena les Nits Modernistes i lluirà reconstruït el frontispici o la torre abans d’acabar el 2020

Actualitzada 29/10/2019 a les 18:34

Un vi que es presenta a Xangai

La Casa Navàs es reinventa i, de cara a aquesta temporada d’hivern, posarà en marxa les Nits Modernistes: un nou format de visita que inclou el circuit guiat per l’edifici del Mercadal, però també un sopar i música en directe, i que convida els assistents a acudir vestits d’època o d’etiqueta per «endinsar-se en la vida de la burgesia del segle XX». El vi que es degustarà en aquests sopars és Secrets de Casa Navàs, una edició especial del Secrets de Mar que la bodega Clos Galena ha preparat per a l’ocasió i que es presentarà a Xangai el 4 de desembre. Igualment es programaran altres visites vinculades al vermut, amb un tast. La propietat de la casa, a més, prepara obres de recuperació que permetran tornar a l’original la torre o el frontispici i que «estaran executades abans d’acabar el 2020». El projecte en aquest sentit ja està elaborat i es donarà a conèixer pròximament, mentre es treballa per completar un informe acurat de «totes les feines d’intervenció que es podran anar fent a la casa» tenint en compte que es tracta d’un Bé Cultural d’Interès Nacional.Pel que fa a les Nits Modernistes, començaran el 15 de novembre i s’allargaran fins el 17 de gener. Es faran els divendres a les 20.30 h i tindran un preu de 39 euros. L’experiència començarà amb la visita guiada per la casa, la qual acabarà a la botiga on tindrà lloc el concert sopar. L’àpat anirà a càrrec de Cal Borrull i estarà maridat amb Secrets de Casa Navàs. Els assistents hi poden anar vestits amb roba d’època o d’etiqueta per gaudir plenament i d’una forma divertida de «l’experiència de tornar a principis del segle XX», tal com explicava ahir la directora de la Casa Navàs, Sílvia Sagalà. El ritme el posarà el Garbuix Duet Albert Galcerà i Albert Carbonell) que interpretarà peces de compositors del modernisme i música lleugera en dos blocs diferents.Pel que fa al vi, Secrets de Casa Navàs s’emmarca en el projecte Art, vi i territori, una carta de presentació del territori del sud de Catalunya que condensa l’essència de la cultura mediterrània. Cada etiqueta i caixa de vi és un objectiu cultural exclusiu pintat per l’artista Josep Moscardó. Clos Galena ha escollit la imatge de la Casa Navàs perquè «el públic oriental està molt interessat en el modernisme i la de Reus és una de les cases modernistes més importants de tot Europa», tal com explicaven ahir des del celler. El vi es presentarà oficialment a l’hotel Saint Regis de Xangai (Xina) el proper 4 de desembre, fet pel qual els qui participen en les primeres Nits Modernistes el tastaran abans que ningú.La Casa Navàs tampoc no deixa de banda una de les begudes més representatives de Reus, el vermut, i programa les Visites Vermut, amb un cost de 15 euros i que estaran acompanyades pel vermut Miró Roig. Els dissabtes i els diumenges, els qui accedeixin a la casa a les 13 h. tindran l’opció de quedar-se a la terrassa i degustar el vermut.La Casa Navàs viurà aviat reformes en el seu exterior i, tal com apuntava ahir Sagalà, abans que acabi el 2020 quedarà restaurat o la torre o bé el frontispici, afectats pels bombardejos franquistes.