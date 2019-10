L'aigua fa reformular els tancaments de places a Mas Vilanova de Reus

Es realitzaran forats per evitar inundacions

Actualitzada 28/10/2019 a les 21:43

Els treballs per materialitzar el tancament de la plaça del Seguici Festiu, iniciats al setembre amb un pressupost de 26.071,81 euros IVA inclòs, avancen amb l’objectiu que el recinte quedi en una situació similar a la de la plaça de la Festa Major i no s’hi permeti l’accés de persones a les nits.El president de l’Associació de Veïns de Mas Vilanova, Valentín Rodríguez, valora que «el ritme és bo i, al final, sembla que aconseguirem el que era una reivindicació històrica del barri», originada en els actes vandàlics que es repetien en aquest punt.Les importants pluges de la setmana passada, però, van treure a la llum un problema: les característiques del tancament que ja està en funcionament a la plaça de la Festa Major «van fer que l’aigua quedés estancada i entrés en alguna casa». Per això, «des de l’Ajuntament ens han dit que intervindran per resoldre-ho aquí i també a la plaça del Seguici Festiu».«Ens hem trobat amb que les tanques actuen com un mur», detalla el president de l’entitat veïnal. Per això, «ho hem comentat amb l’Ajuntament, que farà una solució tècnica perquè l’aigua pugui marxar. Serà, pel que sembla, una cosa senzilla, una mena de forats al terra» tant a la plaça de la Festa Major com a la del Seguici Festiu.Amb tot, la col·locació de les reixes que ja hi són, les de la Festa Major, «ens ha anat molt bé i ja no hem tingut cap més problema. Hi ha tranquil·litat». «Sí que ens falta encara», afegeix Rodríguez, «que tant a les tanques noves com a les que estan instal·lades, a la seva part fixa, es posi l’enjardinament que constava al projecte i que no hi és».