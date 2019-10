El Taller Baix Camp de Reus posa en marxa una nova sala multisensorial

Instal·lada a la Masia Roig, té un llit d’aigua, projectors i un sistema d’olors

La residència Masia Roig del Taller Baix Camp ha posat en marxa recentment una sala multisensorial equipada amb un llit d’aigua, un sistema d’emissió d’olors i projectors, entre altres elements, per «oferir sessions individualitzades, de 15 a 20 minuts i amb objectius específics» als usuaris del centre ocupacional, diagnosticats amb discapacitats intel·lectuals severes i que són «a qui més costa arribar». La sala s’ha ideat, tal com explicava ahir Josep Ramon Nogués, director general del Taller Baix Camp, per abordar les necessitats de les persones en un context d’envelliment.El projecte ha requerit una inversió d’uns 30.000 euros finançada a través d’una iniciativa de crowfunding de la fundació La Caixa, que també hi ha fet una aportació addicional, fons de la Fundació Ribalta, recursos recollits en una caminada que es va organitzar l’any passat i també una part de propis. La directora tècnica del Taller Baix Camp, Mònica López, apuntava també ahir que la sala «provoca diferents sensacions i dona alternatives». Personal format en aquest àmbit concret la fa servir amb la participació dels residents i «estem molt contents amb els resultats que estem obtenint, en forma de respostes diferents de les que estem acostumats».L’espai va entrar en funcionament fa prop d’un mes. Tatiana Caro, directora de banca i institucions de Caixabank, expressava ahir que «col·laborar amb projectes com aquest és un dels principals objectius que es fixa la Fundació».