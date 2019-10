El Carme de Reus buscarà 10.000 euros per fer el Pepitu i l'Eudald gegants

L’AVV obre 100 guardioles per recordar dos antics dinamitzadors del barri

Actualitzada 29/10/2019 a les 18:31

L’Associació de Veïns L’Harmonia del Carme ha posat en marxa una iniciativa per construir dos gegants: el del Pepitu de l’Arena i el de l’Eudald, «antics veïns i dinamitzadors del barri que van ser molt importants en la història del Carme i de la ciutat» durant el segle passat.Per això, l’AVV activarà fins a 100 guardioles que s’ubicaran repartides als establiments comercials de Reus i a través de les quals espera recollir els «10.000 euros que són necessaris per fer els dos gegants».El president de l’entitat veïnal, Josep Machado, explicava ahir, en una roda de premsa acompanyat per persones que van ocupar el seu mateix càrrec en etapes anteriors –Josep Risueño, Carme Alumà i Mercedes Mir–, que la intenció és «poder estrenar els gegants per les pròximes festes del Carme».A les guardioles es podran dipositar diners fins al gener. A més, L’Harmonia del Carme ha habilitat també el número de compte bancari ES68 0081 0087 5800 0180 6982 a través del qual accepta donacions, i organitzarà taules a diferents punts del municipi els dissabtes per difondre el seu projecte.La creació dels gegants s’encarregarà al taller de Sergi Iglesias, a Valls. El Pepitu de l’Arena (Josep Casas) i l’Eudald (Eudald Masvidal) «van viure al carrer Baix del Carme i a l’Alt del Carme, i tenien una gran implicació en la celebració de les festes del barri». Les festes del Carme ja disposen d’altres gegants, que són el Sacristà, la Sacristana i el Carmel.Recaptar aquests 10.000 euros serviria per ampliar la col·lecció.