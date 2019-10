La federació d'associacions de veïns de Reus veu «massa alt» l'increment d'impostos i el volia «per anys»

L’assemblea lamenta que la millora de serveis amb la qual el govern justifica la pujada «no la veurem»

Actualitzada 27/10/2019 a les 19:34

Entren Juroca i Parcel·les Cases

La trentena d’entitats que formen part de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR) considera «excessiva» la pujada d’un 9,7% –l’IPC pendent més un 2%– dels principals impostos que el govern va aprovar, gairebé en solitari, al ple de divendres. Entenen que, «després de vuit anys congelades, lògicament les ordenances fiscals s’havien de tocar» però valoren que «s’hauria d’haver fet per anys, per fases, paulatinament i no un 10% de cop». L’augment d’impostos va centrar la darrera assemblea de la FAVR, convocada dijous, on les associacions de veïns van mostrar la seva «preocupació» davant d’un increment que «per algunes famílies, suposarà centenars d’euros l’any». «Almenys els qui arribaven justos a pagar, probablement ara ja no puguin fer-ho», explica el president de la FAVR, Marcos Massó, recollint les impressions que els veïns van mostrar a l’assemblea sobre aquest tema, que «ha aixecat una gran inquietud perquè afecta tothom».Una part del veïnat, de fet, va acudir al saló de plens divendres en resposta a una crida realitzada des de l’Associació de Veïns I de Maig per «mostrar la nostra disconformitat». El govern justifica el moviment per una millora dels serveis que la ciutat ofereix als seus habitants. Des de la FAVR consideren, però, que «aquesta millora no la veurem, no es notarà» i puntualitzen que «no es tracta de viure als barris o al centre, sinó que la ciutadania no ho arribarà a percebre o ho farà mínimament». Insisteixen, a més, que «si s’hagués fet en diversos anys, en lloc de fer-ho d’un 10% de cop en un any, ningú no es moriria ni la ciutat quedaria paralitzada, però això sí que donaria més aire a les famílies per adaptar-se a l’increment. Qui pagava com podia, potser ja no pot pagar. I això tampoc no ajudarà a pagar a qui ja no podia». A l’assemblea que la FAVR va celebrar dijous, i on va abordar-se el tema de les ordenances fiscals, van assistir al voltant de 17 associacions de veïns que es van expressar en un sentit similar sobre aquest increment de la pressió fiscal.La variació s’aplica a la taxa de guals, la taxa de recollida de residus comercials i al tipus general de l’IBI. L’afectació mitjana en un contribuent tipus –tributs generalistes de meritament periòdic– serà de 34,65 euros anuals, segons fonts municipals. L’IBI i la recollida de brossa «aplicaran el criteri de progressivitat». El bitllet senzill de l’autobús passarà d’1,25 euros a 1,30 i els pàrquings municipals incrementen 5 cèntims la primera i la segona hora. A la zona blava l’increment és de l’1,7%. El ple també va aprovar el pressupost municipal per a l’exercici 2020, d’un 13,06% més que els comptes d’enguany, i que arriba als 123.541.070 euros. Al pressupost queden recollides les inversions de l’any per al PAM, el qual no s’ha presentat de manera pública encara.En la mateixa assemblea, la FAVR va aprovar l’entrada de dues associacions de veïns que en els darrers temps no hi estaven vinculades. Es tracta de la del barri Juroca i la de Parcel·les Cases, que van sol·licitar formalment la incorporació i han quedat incloses dins la Federació. Amb això, la FAVR aplega ja «unes 36 entitats».