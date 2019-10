El jutjat d'Instància 1 de Reus duplica la càrrega de feina i disposarà de reforç

El Penal 2 espera la tria d’un jutge de suport i a Innova se li assigna la mesura fins al 31 de desembre

Actualitzada 27/10/2019 a les 22:29

Discontinuïtat i més assumptes

Una visita realitzada pel Servei d’Inspecció del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) al Jutjat de Primera Instància número 1 de Reus, amb data del 16 i 17 de novembre de 2018, deriva ara en proposta per dotar l’òrgan d’un reforç. La visita va detectar que Instància 1 «suportava una càrrega de feina notòriament superior a l’indicador d’entrada d’assumptes aprovat pel CGPJ i es trobava a prop de duplicar-lo en algunes anualitats com la de 2017». També que «l’activitat resolutiva, tant de l’òrgan com de la magistrada titular del mateix, ha superat sobradament l’indicador aprovat pel CGPJ en els darrers quatre anys». Amb tot, el 30 de setembre de 2018, el jutjat de Primera Instància 1 «presentava una pendència en declaratius de 1.545 assumptes, molt superior a la pendència mitjana del partit judicial (943) i a la nacional (940); mentre que la pendència en executius era de 1.870 assumptes, també superior a la mitjana del partit judicial (1.493) i a la nacional (1.361)», segons es desprèn de la inspecció.Així les coses, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC) ha acordat fa poques setmanes proposar la creació d’una comissió de serveis sense relleu de funcions –l’arribada d’un jutge de reforç que continuï fent, paral·lelament, la seva feina– per «ajudar a superar la preocupant situació» d’Instància 1. La previsió és que el jutge de reforç s’encarregui del comissionat d’una sèrie concreta de matèries: «control de clàusules abusives en processos monitoris i d’execució, resolució d’incidents en processos d’execució que no comportin la celebració de vista i sentències de judici verbal sense celebració de vista».El TSJC considera «imprescindible» el reforç per tal que la titular del jutjat «pugui resoldre tots els assumptes que actualment té pendents exclusivament de dictar sentència o interlocutòria definitiva, al mateix temps que servirà per reduir l’excessiva pendència de l’òrgan». La durada inicialment programada per a la comissió de serveis és de sis mesos. El pla d’actuació «podria correspondre’s amb una carga de feina de l’òrgan a reforçar inferior al 35%».Al seu torn, el Jutjat Penal número 2 de Reus espera també que se li assigni un reforç, i el TSJC ha elevat una proposta en aquest sentit per dotar l’òrgan igualment d’una comissió de serveis sense relleu de funcions. A data de març del 2019, el jutjat acumulava 731 assumptes pendents de judici. El TSJC atribuïa llavors la situació del Penal 2 a «múltiples factors», entre els quals es trobaven «la discontinuïtat funcional perllongada i un augment molt significatiu dels assumptes d’entrada». El reforç tindria una durada inicial de sis mesos i despatxaria «22 assumptes al mes, assumint la competència d’aquells assumptes que es determinin i que hauran de correspondre als que tinguin una pendència més antiga», als que arrosseguin més temps esperant ser jutjats. Per últim, el Ministeri de Justícia ha autoritzat, a efectes econòmics, la renovació del reforç del Jutjat d’Instrucció número 3 –el del cas Innova, la peça 3 del qual va deixar d’estar sota secret de sumari dijous– fins el 31 de desembre de 2019.