Els Mossos continuen investigant els fets

Actualitzada 28/10/2019 a les 15:14

La dona que va patir un incendi a casa seva a Reus mentre estava lligada ha estat donada d'alta.La casa es va incendiar en una acció que podria haver estat provocada i ella estava emmordassada a dins.Els Bombers van rebre un avís divendres a les 10.58 hores que el número 31 del carrer Arquitecte Caselles estava en flames i, quan hi van acudir, van comprovar que hi havia una dona a dins i que no podia escapar.Va ser traslladada immediatament a l'Hospital Sant Joan i aquest dilluns ha estat donada d'alta.Mentrestant, els Mossos d'Esquadra continuen investigant els fets.