L'incendi hauria estat provocat i la dona està greu a l'Hospital Sant Joan

Actualitzada 25/10/2019 a les 14:05

Una dona es troba en estat greu ingressada a l'Hospital Sant Joan de Reus després de patir una intoxicació que ha estat provocada després d'incendiar-se la casa on viu.Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís, a les 10.58 hores, que el número 31 del carrer Arquitecte Caselles de Reus estava cremant-se i, en arribar a l'indret, han comprovat com hi havia una dona dins.La dona, que es trobava a la segona planta de l'habitatge, està sent tractada al centre hospitalari i l'incendi podria haver estat provocat.