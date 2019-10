La peça 3 d'Innova posa el focus en la contractació de personal i proveïdors

El magistrat d’Instrucció 3 aixeca el secret de sumari 6 anys després d’iniciar les diligències, que afecten també al ‘cash pooling’

Actualitzada 24/10/2019 a les 21:23

Especial complexitat

Quadrar comptes

La peça principal i la 2

El titular del Jutjat d’Instrucció número 3 de Reus ha aixecat el secret de sumari de la peça separada número 3 de la macrocausa Innova. En la interlocutòria, a la qual ha tingut accés el Diari Més, el magistrat justifica la decisió pel fet que, amb ella, «les parts podran conèixer el contingut de la instrucció i sol·licitar, si ho estimen necessari, noves diligències» i la presenta com «la millor manera de salvaguardar els drets de totes les parts» davant d’una «perspectiva temporal incerta». La peça 3 investiga presumptes delictes de malversació de fons públics i prevaricació que es podrien haver comès al si de l’Ajuntament de Reus i del hòlding Innova en el marc de les contractacions de personal i contravenint la llei 7/2007 de l’Estatut de l’Empleat Públic.El magistrat va donar-li forma el 20 de novembre de 2013 i estava configurada a l’entorn de «la contractació de Josep Prat com a director general de serveis de l’Ajuntament de Reus, la de Joan Carles Ferraté com a gerent de serveis del mateix Ajuntament o la de personal directiu d’empreses dependents de Sagessa». Almenys al moment de l’obertura, feia també referència a les incorporacions «del fill d’un regidor a l’empresa Reus Esport i Lleure, la presència de familiars de càrrecs polítics treballant a Innova o l’exercici del comandament de la Guàrdia Urbana de Reus per una persona sense les credencials necessàries», tots ells «fets de suficient entitat com per a procedir a la investigació judicial dels mateixos».El jutge d’Instrucció 3 recorda, en la interlocutòria d’aixecament del secret de sumari sobre la peça 3 –la qual té data del passat 2 d’octubre–, que «tal com s’havia manifestat en resolucions en què es va prorrogar el secret d’actuacions, és obvi que les diligències d’instrucció han reportat una ingent quantitat de documentació» i precisa que «a més, l’especial complexitat i el volum de tot allò instruït» en aquestes diligències «impedeix que s’avanci amb l’agilitat desitjada». Així, acorda ara donar trasllat a les parts per tal que «facin les al·legacions que considerin oportunes pel que fa a la declaració de complexitat d’aquesta peça separada». La CUP, Ara Reus, l’Ajuntament de Reus i la Fiscalia hi estan personats. La peça 3 del cas Innova no hauria viscut moviments de rellevància des de prop de 2013. A la part que ha pogut consultar aquest rotatiu no figura cap persona acusada.La documentació relacionada amb les diligències prèvies contenen referències a contractacions de diferents càrrecs que podrien haver-se fet «a dit». El secret de sumari l’havia acordat el magistrat al seu moment «essencialment per l’enorme risc de destrucció de proves que pot donar-se, així com el risc de sostracció de capitals». Des de 2012, la mesura es prorrogava cada mes.En les diligències realitzades, la Guàrdia Civil posa damunt la taula que «s’haurien detectat tota una sèrie d’indicis que apuntarien al que semblen ser irregularitats en els processos de contractació de personal per part de l’Ajuntament i del conglomerat d’Innova» i cita tot un seguit d’informacions en aquest sentit aparegudes a mitjans de comunicació que apunten contractacions suposadament fetes «per compromís» o «per amiguisme». En la documentació, algunes de les empreses a les què s’ha reclamat informació sobre aquest extrem reflectirien que «no consta cap procés selectiu per a la contractació del personal directiu amb facultats executives i poders generals o prou amplis per actuar en nom i representació de l’empresa».La policia judicial també recull que «a l’informe d’auditoria del Servei d’Intervenció de l’Ajuntament de Reus, es posa de manifest que existeixen, a les empreses que formen part del grup Innova, irregularitats en la gestió interna de les mateixes» i que igualment «s’assenyala que hi ha incompliment de diversos punts de la Llei de Contractació del Sector Públic pel que fa a la contractació d’empreses del sector privat» així com «la inexistència de licitacions i el fraccionament de contractes». Entre la documentació també hi ha referències, pel que fa a aquestes contractacions, a l’ús del cash pooling, una mena de sistema de caixa única d’Innova, per fer pagaments. Les diligències policials recullen que, en algunes ocasions, en operacions comercials realitzades, «el total de la quantitat dinerària no quadra». Les contractacions a què es fa referència en la documentació, almenys les de personal, estarien a cavall entre el mandat de Lluís Miquel Pérez i el de Carles Pellicer.En un altre ordre de coses, Instrucció 3 ha rebut ja tots els escrits de la peça principal i la número 2 del cas Innova, segons detallen al Diari Més fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TJSC), després de dos ampliacions del termini. El jutjat està ara a l’espera de «resoldre alguns recursos» abans de poder enviar-ho tot plegat a l’Audiència Provincial de Tarragona perquè fixi la data de judici. Un cop s’han tancat les diligències prèvies, que s’han allargat durant set anys, el magistrat considera que hi ha indicis de delicte contra vuit persones i apunta també, com a responsables civils, dues societats mercantils. Recull així les peticions formulades per la fiscalia i les acusacions.