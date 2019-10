En marxa les obres d'adequació de la nova sala d'activitats al Pavelló Olímpic de Reus

El projecte, que aprofitarà la zona que ocupen ara els magatzems, té un pressupost de 63.500 euros

Actualitzada 25/10/2019 a les 10:01

Els treballs per donar lloc a la nova sala d’activitats dirigides del Pavelló Olímpic de Reus ja estan en marxa. Reus Esport i Lleure (Rellsa) va adjudicar les obres a finals de setembre per un import de 63.567,37 euros IVA inclòs i un termini d’execució de tres mesos. L’espai complementarà l’oferta de les actuals instal·lacions destinades als abonats del gimnàs municipal, el qual es troba ubicat dins el mateix edifici del carrer Mallorca i compta amb uns 600 socis en diferents modalitats. La zona d’actuació correspon a dos espais que actualment fan funció de magatzem.L’obra consistirà inicialment en l’enderroc parcial de la paret que separa els dos magatzems per tal de comunicar les estances. L’espai resultant permetrà l’obertura de la sala d’activitats, així com espais més petits, destinats a vestíbul i traster. El paviment de la nova sala d’activitats dirigides es col·locarà nou amb material apte per a la pràctica esportiva; i tant el revestiment del sostre com de les parets es faran amb materials que absorbeixin el so. Per tal de donar la màxima llum natural possible a l’espai, se substitueixen les portes d’accés, actualment opaques, se substituiran per portes de fusteria metàl·lica amb vidre. També s’augmentarà la superfície de les obertures exteriors existents, les quals seran substituïdes ara per finestres.La previsió amb què treballa Rellsa és que la nova sala pugui estar completament enllestida i oberta a l’accés dels esportistes a finals de 2019 o principis de 2020. La sala per a activitats dirigides a què, pròximament i un cop superats els pertinents tràmits, es donarà forma dins el Pavelló Olímpic comptarà amb un total de 64 metres quadrats construïts i tindrà un espai amb tarima incorporada des d’on el monitor guiarà les classes de les quals puguin prendre part els usuaris.A l’espera de l’estrena del nou espai, els prop de 600 abonats del gimnàs municipal poden fer servir en l’actualitat una sala equipada que posa al seu abast aparells cardiovasculars, aparells de treball de força i també pesos lliures. El Pavelló Olímpic té, a banda, una pista triple poliesportiva amb possibilitat de diverses configuracions que admet la pràctica de bàsquet, futbol sala, handbol, hoquei patins, patinatge, voleibol, bàdminton, korfbol, gimnàstica rítmica i altres esports de sala.