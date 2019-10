El Ple de l'Ajuntament de Reus aprova el Pressupost de 2020, de 123 milions

Protestes abans de la sessió per l'increment de taxes i impostos

Actualitzada 25/10/2019 a les 14:49

Pressupost de despeses

Ordenances Fiscals

El Ple de l’Ajuntament de Reus ha aprovat aquest divendres, 25 d’octubre, per primera vegada en una mateixa sessió, els expedients de Pressupost municipal i d’Ordenances Fiscals. L’acord permetrà que, també per primera vegada, l’Ajuntament tingui vigent el Pressupost municipal l’1 de gener.El Pressupost per a l’exercici 2020 contempla un increment del 13,06% respecte als comptes d’enguany, i que arriba als 123.541.070,31 euros. El Govern de Reus ha definit els comptes com un «exercici de responsabilitat, realisme i planificació» i, alhora, de «garantia de prestació de serveis de qualitat, de projectes de futur i de cohesió social».El Pressupost de 2020 aposta per la neteja. Entre d'altres, proposa l’ampliació i la millora de serveis, amb el nou contracte de neteja viària i recollida de residus com a exemple més destacat (amb una partida d’1,6 milions d’euros). Per altra banda, també l’actualització dels costos dels contractes i de l’augment acumulat de l’IPC. Entre els contractes amb més incidència en els comptes, destaquen els de manteniment de les zones verdes o de l’enllumenat públic.Per primera vegada, l’expedient de Pressupost municipal s’ha aprovat en la mateixa sessió plenària que l’expedient d’Ordenances fiscals. El gruix del tributs tenen en compte els increments de l’IPC dels últims 8 anys (7,7%), més un augment del 2% per garantir la continuïtat dels serveis. La variació s’aplica a la taxa de guals, la taxa de recollida de residus comercials i al tipus general de l’IBI. L’afectació mitjana en un contribuent tipus — tributs generalistes de meritament periòdic— serà de 34,65 euros anuals (2,89 euros mensuals).Es preveu una variació general del 9% de l'aigua, o també s'incrementa el preu del transport públic, entre d'altres.L'increment d'impostos i taxes ha provocat protestes a les portes de l'Ajuntament abans d'iniciar-se la sessió plenària. Veïns de Mas Pellicer han mostrat el seu rebuig a la mesura amb pancartes i, posteriorment, assistint al ple.