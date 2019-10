Moure el transformador «evita molts problemes» al barri Immaculada

L’AVV celebra l’entrada de la maquinària, aquesta setmana, i l’inici d’un projecte que «tots esperàvem»

Tanca i filtres al recinte

La maquinària ha entrat aquesta setmana a treballar en el trasllat del transformador del barri Immaculada, que ja havia viscut la setmana passada les feines preliminars per començar a retirar la instal·lació de la cruïlla entre el carrer de la Immaculada i el passeig de l’Oliver. La presidenta de l’Associació de Veïns del barri Immaculada, Esperanza Torrijos, expressava ahir que «tots esperàvem les obres des de feia molt de temps i ja gairebé pensàvem que no arribarien».«Estem molt contents perquè, en principi, amb el trasllat ja no hi haurà més problemes», afegia Torrijos, que recordava que l’estació elèctrica «estava en part a dins d’una casa i se li havia anat afegint, amb el pas del temps, el subministrament de tots els nous habitatges, que són bastants». A l’interior de l’immoble adjacent al transformador, si es col·locaven a prop de la instal·lació, «els inquilins no tenien internet i tampoc podien fer servir el mòbil». «A banda d’això», precisava la presidenta de l’AVV Immaculada, «en aquell punt s’havien produït molts accidents de trànsit i els cotxes anaven sempre a parar al transformador. Per això, a la casa del costat tenien por que qualsevol dia hi hagués afectació a l’electricitat i passés alguna cosa».Les esperades obres «no ens estan generant cap inconvenient perquè únicament tallen un tram de la plaça del Racó de l’Avi, però els veïns tenim accés per totes les bandes». «Les màquines ja estan al lloc i hi han estat treballant», afegeix Torrijos, que precisa que «dimarts sí que no van tocar res perquè plovia molt però avui –ahir per al lector– ja han estat aquí i fan la feina».L’Ajuntament va adjudicar a l’abril, per un import de 146.399 euros IVA inclòs, el trasllat del transformador del barri Immaculada. El projecte, el qual havia resultat aprovat en el marc dels Pressupostos participatius 2018, preveu moure l’estació transformadora, ara situada a la cruïlla entre el carrer de la Immaculada i el passeig de l’Oliver, uns 30 metres cap a l’est, fins a la plaça del Racó de l’Avi, concretament a la cantonada que formen el carrer de la Immaculada i el carrer de l’Església.En el marc de tot plegat, es col·locarà una tanca que serveixi per disminuir l’impacte visual de la nova posició del transformador i per organitzar l’accés a la plaça del Racó de l’Avi, un espai públic dedicat a zona de jocs infantils. L’estructura estarà formada per tubs metàl·lics. L’espai actual del transformador s’enderrocarà i es completarà el buit que aquesta operació deixi a la tanca. La nova tanca envoltarà el transformador i tindrà dos laterals en contacte amb la zona de jocs infantils. D’aquesta manera es generarà un segon filtre entre el recinte de l’estació transformadora i la plaça: d’una banda, el volum de les pèrgoles, les quals defineixen una mena de vestíbul d’entrada que forma una transició entre les voreres exteriors; i, de l’altra, l’interior del recinte destinat al lleure infantil, segons queda reflectit a la documentació que ha de guiar els treballs. L’obra, que ja va activar els primers moviments la setmana passada, s’allargarà tres mesos.