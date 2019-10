El Cementiri de Reus habilita més aparcaments i tindrà busos gratuïts per Tots Sants

Una llançadora connectarà amb l’avinguda de Montblanc cada 15 minuts i s’activaran autocars per enllaçar l’equipament amb el centre

Dispositiu de la Guàrdia Urbana

Nou edifici de serveis

El Mausoleu de Prim

Ofrena floral

L’Ajuntament, a través de Serveis Funeraris Reus i Baix Camp, ha preparat un seguit d’actuacions per facilitar la visita al Cementiri General de Reus durant la festivitat de Tots Sants. Les principals novetats del dispositiu especial estan relacionades amb la mobilitat: hi haurà dos busos gratuïts cada 15 minuts al cementiri l’1 de novembre, i s’habilitarà una nova zona d’aparcament just davant de l’entrada principal del recinte funerari.Del 21 al 29 d’octubre i el 2 de novembre, el Cementiri obre les portes de manera ininterrompuda entre les 9 h. i les 19 h. Els dies, 30, 31 d’octubre i 1 de novembre, quan es preveu una major afluència de visitants, s’amplia l’horari i el recinte s’obrirà de 7 a 19 h. Per als que hi vagin el cotxe, es posarà en funcionament un nou servei gratuït de bus llançadora, que recorrerà l’avinguda de Montblanc i enllaçarà amb el Cementiri. Funcionarà l’1 de novembre, de 9 a 19 h., i tindrà una freqüència de pas aproximada de 15 minuts. Per facilitar l’accés al servei, s’habilitarà una parada a l’aparcament alternatiu de l’Institut Escola Pi del Burgar; i una altra a l’avinguda de Montblanc, per recollir els viatgers que deixin el cotxe al polígon industrial Granja Vila. Per als que hi vagin a peu, entre el 29 d’octubre i l’1 de novembre, Reus Transport oferirà un servei d’autobús específic que connectarà el centre de la ciutat amb el Cementiri. Una línia que el dia 1 serà gratuïta. Entre els dies 29 i 31, el servei serà de 9 a 18.35 h., amb una freqüència de 60 minuts. I el dia 1, serà de 8.52 h a 19 h., amb una freqüència de 15 minuts.Per tal de millorar l’aparcament de vehicles, Serveis Funeraris Reus i Baix Camp habilitarà properament una nova zona d’estacionament provisional al davant del recinte funerari, amb capacitat per a 200 cotxes. La nova zona complementarà l’àrea d’aparcament habilitada a la part posterior del Cementiri que s’obrirà als vehicles a partir del dia 26 d’octubre.La regulació del trànsit se centrarà a l’accés d’entrada al cementiri per l’avinguda de Montblanc, la cruïlla amb la carretera del Morell, l’accés a l’avinguda de la Pau i el camí lateral i de darrere del Cementiri. Pel que fa a la sortida, es farà per la riera de l’Abeurada en direcció a l’avinguda de Montblanc, o la urbanització Sant Joan. La Guàrdia Urbana ha previst diferents punts de regulació, als quals hi destinarà una cinquantena d’agents i comptarà amb la col·laboració dels Voluntaris de Protecció Civil. La jornada de Tots Sants disposarà de la presència d’una unitat d’ambulància amb personal d’assistència. D’altra banda, el cementiri disposa d’un vehicle elèctric i d’una cadira de rodes per a qui ho necessiti.El dia 1 de novembre entrarà en funcionament el nou edifici de serveis que s’ha construït a la part nord del Cementiri, un espai que inclou un nou magatzem de residus i nous serveis públics (fins ara només n’hi havia a l’entrada principal).Durant la celebració de Tots Sants d’enguany es podrà visitar l’exposició dedicada al Mausoleu del General Prim, que explica amb detalls alguns dels secrets amagats al sarcòfag i en la figura jacent del General reusenc. Es tracta d’una mostra inspirada en l’estudi de M. Carme Bigorra i M. Josep Salvadó El Mausoleu del General Prim. Una lliçó històrica, amb fotografies de Ferran Estivill. Aquest treball ajuda a reconèixer i interpretar la riquesa històrica i artística del mausoleu.El dia 1 de novembre al matí, l’Ajuntament retrà homenatge a totes les persones que s’han enterrat al Cementiri. Un acte que es porta a terme simbòlicament, davant mateix del Mausoleu dedicat als Fills Il·lustres de la ciutat. Durant el matí del dia de Tots Sants, una formació de música clàssica rebrà els visitants que realitzin les seves ofrenes.