«Després de 10 anys treballant, l'Ajuntament es desentén de mi»

Un exempleat de Reus Mobilitat i Serveis amb minusvalidesa i que ha rebut la incapacitat total per la seva feina lamenta que «no m’han volgut reubicar»

Actualitzada 23/10/2019 a les 20:15

Una alternativa per seguir

«He passat 10 anys oferint servei a una empresa municipal i complint i no puc entendre que, per un empitjorament del meu estat de salut, l’Ajuntament es desentengui de mi». Ho explica Gregori Aran, extreballador de Reus Mobilitat i Serveis que lamenta que la societat «em va contractar quan ja tenia una minusvalidesa, que llavors era del 37% i que era imprescindible per accedir al lloc de feina» i que, ara que «el grau d’invalidesa ha augmentat», després de dos anys de baixa mèdica i un cop l’INSS li ha concedit la incapacitat total per a l’exercici de la seva professió, «l’Ajuntament de Reus no ha volgut reincorporar-me a qualsevol altra feina que sí que pugui fer sense problema».«Vaig fer saber a Reus Mobilitat que m’agradaria continuar en un altre lloc i em van dir que no tenien cap obligació de recol·locar-me i que no hi havia cap vacant. Jo això ho entenc, però sóc una persona que s’ha posat malalta, no sóc una màquina que s’ha espatllat i s’aparta», conclou. L’exempleat de l’empresa municipal és nascut a Reus i veí de La Selva, té 46 anys, una «minusvalidesa del 64%» i està «percebent una pensió».Aran havia dedicat la darrera dècada de la vida laboral «al manteniment d’escoles i llars d’infants públiques». La seva discapacitat està relacionada amb un problema a l’oïda que provoca vertígens. L’extreballador precisa que la incapacitat total per a l’exercici de la seva professió li va venir donada «després d’un llarg període de metges i tribunals» que va començar quan «un dia, mentre feia feines en alçada, em vaig marejar i em vaig haver d’agafar. Vaig veure que, si no m’aturava, em podia passar alguna cosa». I manté que aquesta incapacitat –la qual va quedar aprovada el 7 de maig– fa referència «a la feina que feia, no vol dir que no en pugui fer una altra».L’exempleat ha mantingut trobades amb membres de l’Ajuntament «que em van dir que mirarien el meu cas». I va registrar el 10 de juny un escrit a la delegació de la Generalitat a Tarragona, «adreçat al Síndic de Greuges» –que, almenys fins ahir, encara no en tenia constància–, on expressava que «no em sembla just quedar exclòs per un empitjorament de la salut». Aran s’ha adreçat ara al Diari Més «perquè em vaig posar malalt, però molt malalt de debò, i em van deixar al carrer. I vull fer-ho públic. Si no és per mi, per les persones amb minusvalidesa».Fonts municipals apunten que Reus Mobilitat i Serveis «té una llarga i reconeguda tradició de política social en matèria laboral» i que «sempre ha mantingut i manté un respecte escrupolós al compliment de la normativa laboral». Recorden, en aquest sentit, que «l’Estatut del Treballador preveu com a causa d’extinció d’un contracte laboral la incapacitat permanent total o absoluta del treballador». I apunten que «és l’INSS qui aprova la incapacitat permanent d’un treballador després d’esgotar el període de baixa per incapacitat temporal» i que «com a empresa pública, no es pot fer una contractació discrecional, sinó que s’ha de fer a través de convocatòries públiques d’ocupació».