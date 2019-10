La FRAC ajorna el canvi de carrosses i vol tornar a la disfressa tradicional

La Junta de Pere Turellols repetirà al capdavant del Carnaval després que les eleccions tanquessin sense cap més candidatura

Actualitzada 22/10/2019 a les 22:05

Unes 15 plataformes adaptades

La Federació Reusenca d’Associacions de Caranaval (FRAC) repetirà la mateixa Junta, presidida per Pere Turellols i amb Marc Loran com a secretari, després que no es presentés cap més candidatura a les eleccions celebrades aquest 17 d’octubre. A la Junta s’ha incorporat, igualment, un membre d’una de les colles joves. La manca de propostes va propiciar que no s’hagués de realitzar la votació. Si no hi ha cap canvi al llarg del període, l’equip de Turellols continuarà al capdavant del Carnaval de Reus els pròxims quatre anys.De cara a l’edició 2020, que se celebrarà entre el 20 i el 26 de febrer i on s’espera la participació d’«unes 9.000 persones», la FRAC tira endavant dues apostes: d’una banda, prorroga dos anys més el termini per adaptar les carrosses a una nova normativa i, de l’altra, vol involucrar les colles en la «recuperació de les disfresses tradicionals» o en «l’ús de disfresses que estiguin més elaborades, en el cas que siguin de les comprades de bossa», tal com detalla Loran.La primera decisió, la relacionada amb les plataformes, s’ha pres en constatar que «de les prop de 56 colles que participen amb carrossa, només al voltant de 15 l’havien canviat». La previsió amb què es treballava era que, aquest 2020, la totalitat dels vehicles s’ajustessin als requeriments per circular també fora del circuit on es desenvolupa el Carnaval. Les «modificacions recents en la normativa» i «el preu que suposa un canvi de carrossa, i que implica un esforç important per part de les colles», han portat la FRAC a ampliar «fins el 2022 o el 2023» el marge per realitzar les homologacions, afegeix el secretari de l’entitat.La proposta passa per reemplaçar els actuals vehicles per unitats de tractor més remolc o camions de caixa oberta –homologats, matriculats, amb les inspeccions pertinents i assegurança– sobre els quals es construirien els muntatges temàtics. Les dimensions haurien de rondar els 8x2,5 metres. Pel que fa a la música, es contempla que estigui només orientada a la zona del darrere. La intenció és «fer un estudi per veure si algunes de les carrosses actuals, que es regeixen per una normativa antiga, es poden adaptar o si no hi ha més solució que el canvi». Des de la FRAC mantenen la convicció que el canvi de plataformes tombarà les recomanacions de la Guàrdia Urbana que impedeixen un dels grans objectius de l’entitat: que la rua entri al Tomb de Ravals. Una qüestió, aquesta, que «suposaria un salt important al Carnaval».Pel que fa a les disfresses, i a la voluntat de la FRAC de recuperar-ne les més tradicionals, confeccionades específicament per al Carnaval en detriment de «les de bossa» que es comercialitzen ja cosides i sovint a un preu més baix, Loran és conscient que «és complicat per la despesa econòmica i perquè cada cop queden menys modistes on les colles puguin fer les comandes». «Es pot sortir amb disfressa de bossa, sí. Però no amb una que valgui cinc euros, sinó amb una que tingui una qualitat una mica decent, que també n’hi ha, molts les hem fet servir i són molt acceptables», afegeix, i diu que «darrerament hi ha moltes colles que surten amb el més econòmic». En la mateixa línia s’expressa el secretari de la FRAC sobre la decoració de les carrosses, que «requereix posar-hi hores i dedicació per fer muntatges i coses que siguin diferents, millor que anar cada any amb enganxines i el mateix aspecte».La FRAC mantindrà les limitacions que ja va aplicar l’any passat relacionades amb el consum d’alcohol –autorització prèvia i acompanyament de menors en la rua i evitar l’ús de la beguda com a reclam, entre altres– i vol seguir promovent un ambient «cívic» a la festa. Loran recorda que «la implicació de la gent és molt important» i per això demana «que creixi», i celebra que, en els últims temps, «l’entitat s’ha obert molt». Activitats adreçades a públics específics, com ara la que «porta el Carnestoltes a les escoles» estan tenint «una gran acceptació entre els centres i els nens i això ens fa molt contents».