El programa A-porta detecta 29 llars amb vulnerabilitat energètica a Reus

Els ‘picaportes’ han identificat problemes relacionats amb consums a 55 habitatges d’Horts de Miró

Actualitzada 22/10/2019 a les 20:50

Revisar comptadors i aïllament

La posada en pràctica del projecte A-porta, «orientat a detectar i combatre la pobresa energètica a partir de la col·laboració veïnal», ha deixat un total de 524 llars visitades a Horts de Miró. D’aquestes, fins a 387 han obert la porta i s’han pogut realitzar 199 entrevistes. Les han fet els anomenats picaportes, sis persones veïnes del barri –prèviament instruïdes en matèria energètica i que han actuat seguint les directrius d’un coordinador que treballava a jornada completa des del Centre Cívic Llevant– que s’han dedicat a «informar el veïnat sobre com es pot fer front a la pobresa energètica». A-Porta ha permès detectar «29 llars amb vulnerabilitat energètica», segons les xifres que han estat recollides al final de la interneció.La gestió del programa, que es va posar en marxa a Horts de Miró al febrer i va allargar-se fins al juliol, la va encarregar l’Ajuntament a la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) i la societat cooperativa europea limitada Innovació i Economia Social en la Mediterrània (iesMed). L’objectiu, tal com es va informar al moment de presentar-lo als veïns, es fixava en «assessorar unes 500 llars sobre qüestions com l’estat dels comptadors, l’ajust dels consums a les necessitats reals o l’aïllament dels habitatges». Es tractava de revisar els subministraments energètics: electricitat, aigua i gas.Durant els cinc mesos en què s’ha desplegat el projecte, els picaportes han visitat els 524 pisos finalment assignats, arribant a realitzar 3.251 visites, una mitjana de 6,2 per cada habitatge. A 55 dels 104 que van respondre a la pregunta concreta de l’entrevista que feia relació a aquesta qüestió s’han detectat «problemes de diferents graus relacionats amb el consum energètic». Els més comuns han estat impagaments en la factura de l’electricitat. També s’han identificat, amb tot, «vincles entre la pobresa i la limitació de consum energètic, l’existència de serveis suplementaris desconeguts que fan encarir les factures o excés de potència contractada».Fins a 116 llars de les 199 on els picaportes van fer entrevistes van aportar dades sobre les factures d’aigua i el seu consum. A-porta ha comprovat que en un 33% d’elles «no es realitza un consum d’aigua responsable», és a dir, que «consumeixen més de 6 metres cúbics per factura, que és el mateix que més de 3 metres cúbics al mes».Als picaportes se’ls hi havien encarregat un seguit de missions concretes que passaven per «combatre la pobresa energètica centrant-se en unitats familiars en risc d’exclusió social», l’observació de «l’estat dels comptadors, l’ajust dels consums a les necessitats reals o l’aïllament dels habitatges», «trencar l’aïllament del veïnat» o «informar sobre el Punt d’Assessorament Energètic». Les seves funcions, per això, anaven més enllà de la lluita contra la pobresa energètica, i han donat fruits.Amb el seu paper, els picaportes han aconseguit «establir llaços de cooperació i confiança amb A-porta» i també «aportar coneixement expert als veïns per entendre les factures i poder fer front als problemes energètics». A més, han «evitat talls de subministrament a aquells habitatges que havien tingut avisos» i han aportat «solucions a les llars amb problemes econòmics puntuals per afrontar el pagament» de rebuts i han «assessorat aquelles llars amb sobrecost a les factures o bé que estaven mal adaptades». Els picaportes han passat una mitjana de més de 50 minuts a cada habitatge.A-porta és un projecte finançat per la Generalitat, la Fundació Bancària La Caixa i l’Ajuntament de Reus, que busca fer front a la pobresa energètica, una situació que s’havia detectat amb anterioritat en alguns habitatges d’Horts de Miró. El programa ja s’havia posat en marxa abans a altres ciutats, on hi havia constància de factures en els subministraments sobredimensionades i amb la intervenció d’aquests veïns vinculats al projecte s’han analitzat i s’ha reduït l’import de manera considerable. Més enllà de l’A-Porta, durant l’any 2018 un miler de persones de Reus van aprendre com estalviar en la factura d’electricitat, gas i aigua, mitjançant tallers o a través del Punt d’Assessorament Energètic.