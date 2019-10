Martín, sobre l'abocament de brossa: «Les crítiques s'han d'atendre, però hi ha formes»

El PSC, que no ha denunciat que es llencessin escombraries a la seva seu a Reus, lamenta l’afectació a veïns i restaurants

Actualitzada 22/10/2019 a les 13:52

«La gent té dret a manifestació, a reunió, i poden passar aquestes coses. Les crítiques o les reclamacions s’han d’escoltar i atendre. Dit això, hi ha formes». Són paraules del portaveu del PSC, Andreu Martín, sobre l’aturada que va fer ahir a la seu socialista la iniciativa per «sortir a llençar la brossa» per «la brutícia de l’Estat», i que va acabar amb desenes de bosses abocades a l’entrada i els balcons de l’edifici de la plaça del Castell. Martín valora que «en una època i uns dies complicats, han passat coses més greus que aquesta, i no és per exagerar. No es pot dir que hi hagi hagut danys» però lamenta que «deixar el carrer brut i molestar els veïns i comerços amb escombraries és una cosa que està tipificada a les ordenances». Durant l’acció, un home gran, veí del mateix bloc, va intentar entrar a casa seva. Alguns el van increpar per apartar les brosses i altres van ajudar-lo a passar. El PSC, almenys de moment, no es planteja denunciar. El mateix portaveu socialista va ser informat ahir a la nit, «a través d’una trucada de la regidora de Seguretat Ciutadana», Dolors Vázquez (Ara Reus), del llançament de bosses de la brossa. L’alcalde Carles Pellicer (Junts per Reus) també va contactar telefònicament amb Martín per comunicar-li a grans trets que el carrer es netejaria.«Som persones molt accessibles que podem parlar i el diàleg és sempre la nostra primera opció», afegeix Martín, que es pregunta «a aquell senyor, pobre home, per què han de posar-li tot allò a casa seva? I els restaurants, per què han de rebre accions així? Tampoc és que hagi passat res extraordinàriament greu, i la metàfora té cert recorregut, però cal buscar alternatives a embrutar la ciutat». «Hem de ser respectuosos amb la ciutadania i amb les seves manifestacions, i si passen per una crítica a nosaltres forma part de la democràcia», apunta, i precisa que «amb tot, són els que són i representen a qui representen. S’ha d’escoltar la ciutadania però hi ha molta gent a qui no s’està escoltant perquè no alça la veu o no es mobilitza. Les formes no són les adequades. Impliquen que altres persones que convinuen amb els criticats pateixin les conseqüències».En relació a la decisió de no denunciar, Martín apunta que «penso hi ha un marge en certes accions que poden generar unes certes incidències, però no creiem que fos una acció en què tinguéssim un dany, tot i que fos molt desagradable». «Si serveix que no fem la denúncia per mantenir la convivència, no la fem», conclou. El grup ha netejat ja la brossa dipositada a la seva seu, llevat d’algunes bosses que encara resten a un balcó tancat amb clau. Martín ha pogut intercanviar algunes paraules amb part dels veïns i explica que «estaven tranquils, no era per anar més enllà».Sobre els motius que van moure el grup a dirigir-se a la seu del PSC en la primera trobada per «sortir a llençar la brossa», i que eren que «Pedro Sánchez ha vingut a visitar els ferits,però només els seus» sense citar-se amb Quim Torra, Martín explica, des del seu punt de vista totalment personal, que «el senyor Torra hauria de parlar regularment i amb normalitat amb el senyor Sánchez però també amb els altres representants de grups parlamentaris al Parlament, i això és part de la solució. I no fer-ho és no tenir voluntat d’arribar a una solució duradora. Si Torra no es veu capaç, que convoqui eleccions i ho deixi estar, i que la ciutadania parli on s’ha de parlar: en unes eleccions i en unes urnes».