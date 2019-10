Les màquines es fan lloc a la Boca de la Mina i comencen la reforma

El mobiliari del primer tram de passeig s’ha retirat i ara s’actuarà al terra per evitar l’acumulació d’aigua

Actualitzada 21/10/2019 a les 20:35

El Parc de les Olors, al desembre

Els treballs per traslladar a la realitat el projecte de recuperació i millora de la Boca de la Mina, que arrenquen amb l’execució de dos dels tres lots i un pressupost de 2.051.400 euros vinculat en un 50% als fons FEDER, van activar-se aquest 10 d’octubre amb l’entrada de la maquinària. Les primeres actuacions s’han centrat en la retirada de mobiliari del passeig –bancs, fanals baixos i papereres, entre altres– que serà retornat a la Brigada Municipal per tal que se li pugui donar una segona vida. A partir d’aquí, tal com concreten des de l’empresa adjudicatària de les obres, que és Valoriza Servicios Ambientales, les feines posaran el focus en les cunetes i en l’anivellament del terreny per evitar que l’aigua de pluja s’acumuli a la zona central del passeig. També s’intervindrà en l’enjardinament.De moment, només s’ha tancat a la circulació de persones el tram del passeig de la Boca de la Mina que toca a l’avinguda del Comerç. S’actuarà, però, paral·lelament, en altres parts amb la previsió que l’última on es desenvolupin treballs sigui la que es localitza davant de l’Escola Mowgli, per tal de limitar al màxim la interferència en l’activitat ordinària del centre d’ensenyament. Des de la mateixa empresa precisen que «són molts els veïns que, des que estem aquí, se’ns han acostat per comentar-nos que aquest és un lloc històric i preguntar-nos què hi farem, preocupats perquè el passeig no canviï excessivament» i detallen, en aquest sentit, que «poden estar tranquils perquè el projecte en manté l’essència».De fet, el dibuix de la remodelació que va fer públic l’Ajuntament inclou la creació d’un corredor preferent per a vianants amb paviment de maó tradicional, la reordenació de l’accés des de l’avinguda del Comerç, la preservació del caràcter del passeig amb plataners, la configuració d’una plaça central i el reforç de la presència de basses, així com la implantació de passos de vianants il·luminats o sensors de qualitat de l’aire.Les feines al passeig de la Boca de la Mina, les quals implicaran una inversió aproximada d’1.562.000 euros, disposen d’un termini d’execució d’un any i es corresponen amb el primer dels dos lots adjudicats. El segon d’ells fa referència al Parc de les Olors, que costarà prop de 488.000 euros. En aquest segon cas, hi ha un marge d’execució al voltant dels sis mesos. Valoriza Servicios Ambientales ha programat l’inici de la intervenció «cap al desembre, probablement abans de Nadal», tot i que no es tracta d’una data fixa.El Parc de les Olors, que estarà relacionat amb el barranc del Molí, tindrà més de 10.000 metres quadrats d’espècies autòctones i tres corredors aromàtics. El projecte de millora i recuperació de la Boca de la Mina té una tercera fase, la construcció del Jardí Agrari, que serà objecte d’un nou concurs públic.