La protesta contra la sentència a Reus es trasllada davant la seu del PSC

Centenars de persones van llençar bosses de brossa davant el local socialista a la plaça del Castell

Actualitzada 22/10/2019 a les 08:31

Unes 300 persones, la majoria d’elles amb bosses a la mà, van respondre ahir a la crida acordada el dia abans en assemblea –i que es mantindrà durant els pròxims dies– per acudir al Mercadal i «anar a llençar la brossa» com a «denúncia de la brutícia de l’Estat». Coincidint amb que «Pedro Sánchez ha vingut a veure els ferits, però només una part, els seus», i «com que veiem que no sap què ha passat aquí i li volem ensenyar», l’acte va estrenar-se amb «una excursió a la seu del PSC».Un cop a la plaça del Castell, els assistents van llençar les bosses de brossa contra la façana dels socialistes, mirant de colar-les als balcons del primer pis on s’ubica la seva seu i també a l’entrada a l’edifici. L’acció va aixecar expectació entre la clientela dels bars de la plaça i algunes persones van sortir als balcons i van enregistrar imatges de la protesta.En acabar, un home gran que duia el seu gos, veí del bloc on s’havia llençat la brossa, va fer cap a la porta per accedir a casa seva i va recriminar l’actitud dels qui hi havien dipositat les bosses dient que «jo sóc igual que vosaltres, jo no vaig a fer això a casa vostra, porteu-les també a casa vostra». Alguns el van ajudar a fer-se pas entre les bosses i altres es van queixar que les retirés, mentre encara volava brossa.Des de restaurants pròxims a la seu del PSC també es miraven amb preocupació la protesta, i alguns dels qui es trobaven a les terrasses criticaven la brutícia. Després, i a l’espera d’una nova convocatòria «per senyalar els ocupants i els còmplices» que hauria de tenir lloc avui des del Mercadal per desplaçar-se a un altre punt de Reus, els assistents van dispersar-se.