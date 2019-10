L'enllumenat de Nadal de Reus s'encendrà el 29 de novembre

Els operaris treballaven ahir en la col·locació dels elements a alguns carrers del centre

Actualitzada 21/10/2019 a les 21:37

Part de les llums de Nadal pengen ja del cel d’alguns carrers del nucli de la ciutat, després que operaris iniciessin ahir les feines d’instal·lació d’elements que s’allargaran fins aquest dissabte. L’encesa de tot l’enllumenat tindrà lloc, segons està previst, el dia 29 de novembre.Enguany, tal com va avançar el Diari Més, Reus Promoció subvencionarà el 50% del cost total del lloguer dels llums dels carrers –la resta l’assumeixen els comerços participants– i pagarà, també, el 100% del seu consum elèctric. En els darrers anys, Reus Promoció s’havia fet càrrec d’un 30% del lloguer. El nou equilibri «es farà realitat perquè feia ja temps que ho demanàvem», detallava fa poques setmanes la presidenta d’El Tomb de Reus, Gemma Molné, que afegia que «així com fa alguns anys això era molt car, pel tipus de bombetes que es feien servir, l’entrada de la bombeta LED ha generat un estalvi energètic brutal. Per això proposàvem que l’estalvi s’invertís en passar del 30 al 50% del lloguer».D’altra banda, Reus Promoció va treure a licitació a mitjans de setembre els seus llums. Així, el Mercadal estarà guarnit amb un arbre d’almenys 10 metres d’alçada coronat per una estrella i els quatre fanals del centre de la plaça lluiran fils lluminosos. A la plaça Prim, es col·locaran llums en forma de xarxa o cortina a una quinzena d’arbres. La Llibertat comptarà de nou amb algun element ubicat sobre la part del terra més propera al carrer Ample. Als barris, la llum la posaran un mínim de 40 elements de dos models diferents.