El rentat de cara de l'estació de bus de Reus, pendent de senyalització i xarxes

Els treballs s’allargaran encara fins al mes vinent

Actualitzada 21/10/2019 a les 20:53

Les obres de reforma de l’estació d’autobusos de Reus que la Generalitat va encetar a finals del passat mes de juliol conclouran durant el novembre, tal com concreten fonts del Departament de Territori. Les mateixes fonts detallen que, amb informació recollida el 7 d’octubre, entre les feines que encara restaven per dur-se a terme hi havia la col·locació d’algunes de les xarxes per evitar l’accés de les aus a la infraestructura, la instal·lació de mobiliari urbà i la implantació de nova senyalització. De fet, en els darrers mesos ja s’havia actuat per reparar vidres trencats per les ventades –que van ser reemplaçats per panells plàstics més resistents– i millorar el sistema de canalitzacions d’aigua.El projecte de Reus forma part del paquet d’intervencions que la Generalitat va encarregar per a 15 instal·lacions de Catalunya amb una inversió de 2 milions d’euros. Les feines van adjudicar-se a Infraestructuras Trade SL. Mentre s’hi treballa, l’activitat de l’estació de busos continua.La documentació vinculada a les obres, que descriu les patologies de l’estació, detallava que, abans que hi comencessin els treballs, el 50% dels vidres armats que componen la claraboia que dóna llum a una de les platges de les andanes estaven trencats. Bona part de les feines programades en la reforma anaven encaminades a resoldre problemes de filtracions d’aigua i ta acabar amb l’acumulació d’aquesta en alguns punts. També a renovar els indicadors informatius –es reposarà el rètol de l’estació, també els adhesius de senyalització de les andanes i, finalment, els vinils identificatius– per tal de «millorar la imatge» del conjunt de la infraestructura.