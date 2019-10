El Carme demana que s'actuï al drenatge de la plaça de la Patacada

La zona, que espera obres de l’Ajuntament de Reus, s’inunda recurrentment els dies de pluja

Actualitzada 22/10/2019 a les 19:21

L’Associació de Veïns L’Harmonia del Carme reclama a l’Ajuntament que executi millores en el drenatge de la plaça de la Patacada per evitar les acumulacions d’aigua que es donen coincidint amb els dies de pluja i que «triguen setmanes a assecar-se i deixen fang i multitud de mosquits». La situació, que no és nova, s’ha repetit avui arran de les intenses precipitacions a Reus.El president de l’entitat veïnal, Josep Machado, explica que «ja fa molt de temps que ho demanen i el govern s’havia compromès a fer les obres, que no són de més d’un dia, per acabar amb el problema». Fonts municipals consultades precisen, al seu torn, que «el govern de Reus manté el compromís amb els veïns de realitzar les obres per evitar l’acumulació d’aigua a la plaça» i concreten que «es tracta d’una obra menor, que permeti canalitzar l’aigua estancada directament cap a la xarxa de sanejament».La plaça de la Patacada, «la principal del barri» del Carme, es localitza a tocar de la facultat de Medicina de la URV i del Centre Cívic de la Patacada. Machado lamenta que «hi circula molta gent i, quan plou, de seguida s’entolla i no s’hi pot passar». «Si la intervenció que s’ha de fer és petita, no entenem com és que no es fa d’una vegada, perquè tothom se’n podria beneficiar». El president de L’Harmonia del Carme destaca, a més, que «falta completar la plaça» on el veïnat voldria que «es mantingués la part enjardinada i es pavimentés una altra part» per evitar que tota ella sigui de terra.