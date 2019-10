La plantilla de l'Hospital de Sant Joan de Reus denuncia el conveni 2017-19 i inicia negociacions

Els treballadors i l’empresa mantindran una primera reunió de contacte «aquest octubre» per buscar un nou acord

Actualitzada 21/10/2019 a les 10:21

Compromís pel document propi

El Comitè d’Empresa de l’Hospital Sant Joan de Reus ha materialitzat recentment el tràmit de denúncia de l’actual conveni laboral 2017-2019 i, segons detallen fonts del mateix centre sanitari al Diari Més, les negociacions entre les parts per donar lloc a un nou document començaran «abans que finalitzi el mes d’octubre» mitjançant «una primera reunió de contacte». La denúncia del conveni, tal com precisen les mateixes fonts, «fa referència, tècnicament, a l’avís que es dona per demanar l’inici de les converses» entre les parts. El Comitè va informar els treballadors del Sant Joan sobre aquest pas entre finals de setembre i principis d’octubre.Al moment de signar-se, en un moviment que es va escenificar de manera pública el 5 de desembre de 2017, el darrer conveni preveia una vigència de l’1 de gener de 2017 fins el 31 de desembre de 2019, amb sis mesos d’ultra activitat. La rúbrica definitiva –que es va produir, almenys aquell 5 de desembre, sense el suport de SATSE ni la CGT– va ser fruit de mesos de dures i llargues negociacions entre els representants de la plantilla i de l’Hospital, que van necessitar tres pròrrogues de l’ultra activitat, però amb ella el Comitè d’Empresa va veure culminat el que era un dels seus principals objectius: mantenir el conveni laboral propi. Des de la seva entrada en vigor, amb tot, el pagament de les retribucions per objectius (DPO) als empleats va quedar expressament vinculat a la situació d’equilibri econòmic de l’Hospital.Pendent de la creació de la nova entitat de dret públic a través de la qual el CatSalut hauria d’assumir enguany la gestió del Sant Joan, tant l’Ajuntament de Reus com el Departament de Salut han assegurat reiteradament que els empleats del centre conservaran, tal com fins ara, un conveni propi. En relació amb aquest punt, des de l’Hospital de Reus concreten que el plantejament «continua igual».El conveni laboral pel qual s’ha regit la plantilla fins ara contemplava l’actualització de salaris en el límit que establís la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel personal del sector públic o l’accés al nivell D de carrera professional –anteriorment congelat–, de tots els professionals que reunissin els requisits.El passat febrer, just després que, a preguntes de Catalunya En Comú-Podem, el govern català es refermés en la voluntat de mantenir un conveni propi per als professionals del Sant Joan i de subrogar els empleats «en les condicions vigents», la llavors responsable de Salut de l’Ajuntament de Reus, Noemí Llauradó, va explicar que «la nova societat serà una entitat de dret públic del CatSalut i tots els treballadors passaran, així, al sector públic de la Generalitat», i assegurava que «continuaran tenint» el conveni propi. L’actual regidor de Salut, Òscar Subirats, s’ha expressat en alguna ocasió també en aquest mateix sentit.