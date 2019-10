L'Ajuntament de Reus ha obert 70 expedients per solars en mal estat enguany

El 2018 van ser 50 els terrenys sense desbrossar contra els quals l’Ajuntament va actuar

Actualitzada 20/10/2019 a les 21:09

Actuar-hi de forma subsidiària

L’Ajuntament de Reus ha obert, al llarg d’aquest 2019, almenys 70 expedients a propietaris de solars del municipi que no van executar la pertinent neteja de manera voluntària i mantenien els terrenys en males condicions. Durant el 2018, se n’havien iniciat prop de 50.La xifra la va donar el regidor de Medi Ambient, Daniel Rubio, en el transcurs del ple del 20 de setembre i arran d’una moció del grup de Cs –el PSC també va fer un prec– que demanava «campanyes més incisives de conscienciació» i «que l’Ajuntament executi subsidiàriament la neteja dels terrenys en cas d’incompliment injustificat de les ordres d’execució per part dels propietaris abans del juny», tot plegat per tal d’«incrementar la prevenció d’incendis» i evitar focs com els que es van donar aquest estiu.En la seva intervenció, Rubio recordava que «no és un fet puntual que enguany s’hagi emès un ban. Cada any es fa: s’envien centenars de cartes als propietaris perquè mantinguin els terrenys en bon estat i perquè, sobretot en època d’estiu, no representin el risc d’incendi que alguns tenen». I detallava que «la situació és complexa» perquè «molts solars estan en mans de fons voltors, de bancs o d’empreses que han desaparegut i, quan anem a buscar el propietari, no hi és».El regidor de Medi Ambient precisava que «el que queda, llavors, és actuar de manera subsidiària, i això no és fàcil ni ràpid». Abans de poder intervenir en un solar de propietat privada, «hem de fer tres intents de comunicació amb els respectius 30 dies de resposta. Si les comunicacions no són resoltes, hem de fer la publicació d’un edicte al BOE i esperar que el propietari es doni per assabentat», afegia Rubio, que precisava que «si finalment s’accedeix al solar, ha de ser per un motiu justificat. És a dir, que el perill estigui en aquell moment. Però, quan arribem aquí, ja han passat tres comunicacions i la publicació al BOE». Així les coses, la solució «no és que l’Ajuntament enviï una carta al novembre, perquè probablement al novembre aquell solar estarà desbrossat i el risc d’incendi no existeix». El mal estat d’alguns solars, especialment a l’entorn del Tecnoparc i Bellissens, van generar queixes de veïns durant l’estiu.