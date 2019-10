Crida a la ciutadania de Reus per «sortir a llençar la brossa» contra la sentència

Més de 300 persones entre estudiants, treballadors i jubilats s’apleguen en assemblea per acordar accions «que aguantin en el temps»

Actualitzada 20/10/2019 a les 20:50

A Reus, més de 300 persones s’han citat aquesta tarda a la plaça Catalunya en una assemblea oberta on s’han acordat accions a realitzar en els pròxims dies. La més destacada d’elles, i que es posarà en marxa demà dilluns, crida la ciutadania a «sortir cada dia, a les vuit del vespre al Mercadal, a llençar la brossa». Serà des de la mateixa plaça que el col·lectiu decidirà, puntualment, on s’acabaran dipositant les bosses. Entre les primeres propostes hi ha «les seus dels partits que ens han abandonat».A més, cada diumenge a dos quarts de set es repetirà l’assemblea a la plaça Catalunya amb la voluntat de fer que «les convocatòries, que fins ara s’han anat succeint, aguantin en el temps». La setmana vinent ja hi ha programats «tallers de fiscalitat, mapeig, murals, cartelleria o cartes als presos i a la premsa». Els que s’hi han congregat avui s’han repartit en diferents espais: treballadors públics, treballadors assalariats, autònoms, jubilats, estudiants d’institut o estudiants universitaris i d’FP. Aquests últims han denunciat que «com a joves estem criminalitzats. No som el muntatge mediàtic que s’està venent» i han proposat «fer pedagogia als sectors propers i a les famílies. Si som capaços d’explicar que el que fem no és res dolent, crearem una xarxa».De la resta d’espais han sortit iniciatives entre les quals creació d’un espai de guarderia que es podria ubicar al Casal Despertaferro, una campanya «perquè els jubilats traguem diners del caixer i hi tornem a fer cua», captació de voluntaris per dur farmacioles a les concentracions i visibilització de llaços grocs als centres sanitaris o «fer consum de país». També, en l’àmbit dels autònoms, «gestionar excedents per tenir recursos». En resum, la voluntat passa per insistir en els talls de vies i carreteres i dur-los a terme «de manera estratègica» i «ininterrompudament».En relació amb aquesta acció principal, la que convida reusencs i reusenques a «sortir a llençar la brossa», avui també s’ha aclarit que ha de servir per «denunciar la brutícia de l’Estat» i que pot derivar en intervencions complementàries «com ara que, al mateix portar les nostres bosses, recollim brossa pel camí». Precisament aquest vespre s’ha portat a terme una iniciativa similar a Barcelona.