El Centre de Dia per l'Alzheimer confia a poder obrir al novembre

La Fundació Rosa Maria Vivar està a l’espera que la Generalitat atorgui tots els tràmits corresponents

Actualitzada 17/10/2019 a les 20:12

40 places públiques

El Centre de Dia per l’Alzheimer ho té pràcticament tot a punt per poder obrir les portes. De fet, l’únic que resta pendent són els tràmits que depenen de la Generalitat. Des de la Fundació Rosa Maria Vivar confien que aquests no tardin gaire a arribar i poder obrir el centre al novembre de manera progressiva.L’edifici va quedar enllestit el passat 21 de setembre, tal com volien des de la Fundació per coincidir així amb el Dia Mundial de l’Alzheimer. Un altre dels seus objectius és obrir com més aviat millor però, tot i que la construcció ha estat molt ràpida, ara s’han topat amb l’administració pública que ha alentit el procés. És per això que des de la Fundació no poden donar una data exacta de la seva obertura però confien a poder començar a rebre els primers pacients al novembre i anar obrint progressivament el centre per complet.Pel que fa a les inscripcions, des de la Fundació detallen al Diari Més que «aproximadament tenim un 50% d’ocupació de centre de dia» i afegeixen que «encara tenim places disponibles de mitja jornada i de jornada completa, de diferents dies per setmana». A més, també expliquen que han ampliat l’oferta amb diferents grups i horaris tan de matí com de tarda. Entre aquest 50% d’ocupació hi ha els usuaris de l’Associació d’Alzheimer i altres trastorns neurocognitius de Reus i el Baix Camp que són al voltant d’una trentena de persones. Des de la Fundació recorden que actualment tenen inscripcions obertes tant pel Centre terapèutic com per la Unitat de la Memòria.Un altre dels objectius de la Fundació Rosa Maria Vivar és disposar de places públiques, un fet que també depèn de la Generalitat i que no se solucionarà aviat. La Fundació sap segur que l’any 2020 no podran disposar de cap plaça pública però seguiran insistint al govern català per intentar tenir-ne fins a 40. «Hi ha molta gent que està desitjant entrar al Centre de Dia però, malauradament, si no aconseguim disposar de places públiques, molts no podran assumir el cost», lamentava en una atenció als mitjans Fèlix Oliva, secretari de la Fundació. D’altra banda, l’entitat està organitzant un acte benèfic a favor de l’Alzheimer al Teatre Fortuny, el pròxim 30 de novembre.