L'Hospital Sant Joan és reacreditat com a Centre Integrat d'Oncologia

Així ho ha certificat l’ESMO fins al 2022

Actualitzada 17/10/2019 a les 13:33

L’Institut d’Oncologia de la Catalunya Sud (IOCS) de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat reacreditat per l’European Society of Medical Oncology (ESMO), Societat Europea d’Oncologia Mèdica, com a Centre Integrat d’Oncologia i Cures Pal·liatives per al període 2020-2022. Aquesta acreditació certifica que a l’Àrea d’Oncologia de l’Hospital es presta una atenció integral a la persona malalta de càncer, que inclou els procediments diagnòstics, els tractaments oncològics específics, el seguiment dels pacients i, en els casos on la curació no és possible, el control dels símptomes amb especial atenció a la qualitat de vida. Això implica que l’equip humà que es fa càrrec del pacient segueix sent el mateix durant el curs de tot el procés de la malaltia, amb més o menys implicació de cadascun segons les necessitats clíniques.Per aconseguir aquesta reacreditació ha calgut demostrar que l’IOCS disposa dels recursos humans i organitzatius adequats per garantir una assistència continuada i integral. Actualment, hi ha 14 hospitals de tot l’Estat, set a Catalunya, que compten amb l’acreditació de l’ESMO.