L'Ajuntament de Reus inicia els tràmits per licitar el contracte de la brossa

El PSC espera que el nou servei millori la recollida selectiva per arribar al 50% i no sigui un «cost molt elevat per seguir igual»

Actualitzada 17/10/2019 a les 10:13

Assolir l’objectiu europeu

L’Ajuntament de Reus ha iniciat els primers passos de la tramitació administrativa per a la convocatòria d’un concurs públic per adjudicar el contracte del servei de neteja de l’espai públic i recollida de residus municipals, la gestió i el manteniment de les deixalleries i la gestió, manteniment i explotació de la planta de voluminosos de la ciutat de Reus. El pressupost de licitació serà de 13.227.174,40 euros amb IVA inclòs, i el contracte tindrà una durada de 10 anys.L’Ajuntament té previst aprovar el plec de clàusules i obrir la convocatòria del concurs públic per adjudicar el contracte en la sessió plenària prevista pel pròxim 25 d’octubre. Ahir, dimecres 16 d’octubre, es va convocar la Comissió Informativa de Serveis Generals i Econòmics per debatre la qüestió en la reunió prevista per dilluns vinent.Donat el valor estimat del contracte, l’Ajuntament ha publicat el preceptiu anunci amb informació prèvia al Diari Oficial de la Unió Europea, pas anterior a la licitació. L’anunci exposa la previsió de contractar els diferents serveis dividits en quatre lots. El primer d’ells és el «servei de neteja de l’espai públic i recollida de residus», el qual inclou la neteja de la via pública, com ara carrers, parcs, zones verdes i el servei de buidatge i manteniment de papereres. Aquest mateix lot també té en compte els serveis de recollida dels residus municipals domiciliaris, comercials i industrials assimilables a comercials i els serveis de transport a les plantes de tractament.El segon lot s’encarrega de la «gestió i manteniment de les deixalleries», i comprèn la gestió dels punts nets de Reus que ofereixen un servei a particulars, comerços i altres petits productors com a centre de recepció i emmagatzematge selectiu de productes per a la seva reutilització, i de residus municipals per als seus tractaments posteriors, com ara la preparació per a la reutilització, valorització i disposició final. El tercer lot inclou la «gestió, explotació i manteniment de la planta de voluminosos», i consisteix en la selecció, separació i trituració de residus voluminosos i fusta, amb l’objectiu d’optimitzar la valorització dels residus que entren i aconseguir el mínim rebuig possible, entenent com a rebuig aquella fracció de residu no valoritzable.Finalment, el quart lot és per a la «integració tecnològica», és a dir, la implantació d’un sistema d’informació intel·ligent de supervisió i control que permeti disposar d’informació directa del servei de recollida de residus i neteja. En l’anunci es detalla que aquelles empreses que optin als lots 1,2 i 3 no podran fer-ho al 4 i també s’especifica que «l’adjudicació del lot corresponent al servei de neteja i recollida de residus contempla la subrogació del personal de l’adjudicatari que actualment presta el servei, segons el conveni col·lectiu del sector». D’altra banda, també es detalla que els lots 2 i 3, corresponents a la gestió i manteniment de les deixalleries i a la planta de voluminosos «queden reservats a centres especials d’iniciativa social».Per al PSC, el líder de l’oposició, el contracte de la brossa és molt important per la quantitat de diners que suposa, al voltant dels 150.000.000 euros en el global dels 10 anys que té de durada el conveni, i també per l’impacte sobre la ciutat més enllà dels diners. «És un servei molt important i dintre de la quantitat de diners i d’anys, que ara encara no valorarem, hem de mirar detalladament si aquest nou contracte serveix per assolir l’objectiu europeu de la recollida selectiva que indica que l’any vinent hem d’arribar al 50%», argumenta al Diari Més el líder socialista, Andreu Martín, qui afegeix que «això suposaria pujar en un any més de 20 punts, perquè ara l’índex que tenim és inferior al 30%». En aquesta línia, Martín explica que «a banda d’un contracte, necessitem una política compromesa que faciliti arribar a aquest objectiu perquè si no ens podem hipotecar molts anys i a un cost molt elevat per seguir igual». El socialista es pregunta quan costarà aquest contracte als ciutadans.