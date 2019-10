Exhaurides les entrades per a les visites nocturnes al Cementiri General de Reus

S'han posat a la venda aquest dijous i s'han esgotat en pocs minuts

Actualitzada 17/10/2019 a les 15:39

Serveis Funeraris Reus i Baix Camp ha exhaurit les entrades pel cicle de visites nocturnes al Cementiri General de Reus, que enguany arriba a la 11a edició. Les entrades, gratuïtes, es posaven a la venda aquest dijous a les 9h amb 450 places disponibles i s’han exhaurit en pocs minut.Per segon any consecutiu, la reserva de les entrades s'havia de fer de manera telemàtica, a través del web de l'empresa municipal. En el moment de realitzar el tràmit només es podien reservar fins a quatre invitacions per persona.Arran de la bona acollida que aquesta activitat ha rebut per part dels participants en edicions anteriors, enguany es van incrementar el nombre de sessions diàries fins a les tres actuals. Les dates fixades per aquest edició són els dies 22, 23 i 24 d’octubre i els horaris a les 19.30h, a les 20.45 h i a les 22h.El cicle de visites nocturnes al Cementiri General de Reus es porta a terme coincidint amb la proximitat de la celebració de Tots Sants i té com a objectiu principal donar a conèixer el patrimoni cultural de l'equipament funerari municipal. La companyia de Teatre La Gata Borda és l’encarregada de guiar temàticament el recorregut pel cementiri reusenc.